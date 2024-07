LeBron James aborde les dernières années de sa carrière et il est toujours bon de mettre en lumière à quel point sa longévité et son excellence sur la durée sont impressionnantes. Un utilisateur Reddit a trouvé un "fact" qui illustre très bien tout ça.

Figurez-vous que LeBron James et David Robinson sont plus proches en âge que LeBron James et... Zaccharie Risacher, qui devrait pourtant évoluer en NBA en même temps que LeBron au moins pendant deux ans. L'Amiral a 58 ans, LeBron, 39, soit 19 ans d'écart, là où Risacher en a 20 avec le "Chosen One".

C'est fou de se dire que la superstar des Lakers est plus proche d'un joueur retraité depuis 21 ans, en 2003, juste avant l'arrivée de LeBron en NBA.

Tout ça nous pousse aussi à remarquer qu'à quelques mois près, si Michael Jordan avait décidé de jouer une saison supplémentaire avec les Washington Wizards ou ailleurs, deux des plus sérieux aspirants au titre de GOAT auraient évolué ensemble en NBA. Même si ça n'avait été que pour une saison et avec un Jordan en bout de course, les interactions auraient été savoureuses et on imagine que MJ aurait essayé de relever le challenge ou de montrer au jeune LBJ de quel bois il se chauffait...

En attendant, Zaccharie Risacher aura l'opportunité de se mesurer au plus grand joueur de sa génération et d'emmagasiner à la fois des souvenirs indélébiles et des leçons pour la suite. Leurs profils sont différents, mais LeBron James et l'ailier rookie des Atlanta Hawks jouent initialement sur le même poste, même si le premier a changé un peu de registre au fil des ans.

Cooper Flagg désigne son GOAT et ce n'est pas LeBron James