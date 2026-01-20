LeBron James et Nike au cœur d’une polémique après une paire inspirée de Martin Luther King

Nike et LeBron James font face à un backlash après la révélation d’une chaussure inspirée du lieu de l’assassinat de Martin Luther King à Memphis.

Une controverse a émergé ces derniers jours autour d’une nouvelle paire de chaussures associée à LeBron James, conçue par Nike, après la révélation de son inspiration liée au Lorraine Motel de Memphis, lieu de l’assassinat de Martin Luther King en 1968. L’information a rapidement suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux, certains fans et observateurs jugeant le concept maladroit, voire choquant, compte tenu de la portée historique et symbolique du site.

Le modèle concerné s’inscrit dans la gamme signature actuelle de LeBron James, avec un coloris présenté comme un hommage à l’héritage de Martin Luther King et au combat pour les droits civiques. Le design fait notamment référence aux teintes emblématiques du Lorraine Motel, aujourd’hui intégré au National Civil Rights Museum. Ce choix artistique, pensé comme un rappel mémoriel, a néanmoins été perçu par une partie du public comme une tentative de commercialisation d’un lieu associé à une tragédie majeure de l’histoire américaine.

Le contexte a renforcé la sensibilité du sujet. La présentation de cette paire est intervenue à proximité du Martin Luther King Day, une journée traditionnellement consacrée à la mémoire, à la réflexion et à l’engagement civique. Pour certains internautes, associer cette commémoration à un produit commercial, vendu à un prix élevé, pose question et brouille la frontière entre hommage et marketing.

La prise de parole de LeBron James attendue par certains fans

Jusqu’à présent, LeBron James ne s’est pas exprimé publiquement sur la polémique. L’ailier des Lakers est pourtant régulièrement salué pour son engagement sur les questions sociales et politiques, ainsi que pour ses prises de position en faveur de l’égalité et de la justice sociale. Ce silence alimente les débats, certains attendant une clarification de sa part sur l’intention réelle derrière ce projet et sur la manière dont il souhaite honorer la mémoire de Martin Luther King.

Sur le plan sportif, cette controverse intervient alors que LeBron James continue d’évoluer à un haut niveau avec les Lakers, dans une saison marquée par une forte exposition médiatique autour de sa longévité et de son héritage. La dimension extra-sportive de son image, déjà centrale depuis de nombreuses années, se retrouve une nouvelle fois au cœur de l’actualité, illustrant la difficulté pour les figures majeures de la NBA de concilier engagement symbolique, partenariats commerciaux et perception du public.

La sortie officielle de la paire reste prévue dans les prochaines semaines, sans indication pour l’instant d’un éventuel retrait ou d’une modification du concept. La situation rappelle à quel point les initiatives mêlant sport, mémoire historique et commerce peuvent susciter des réactions contrastées, et combien le contexte culturel et symbolique joue un rôle déterminant dans la réception de ce type de projet.

Pour Nike comme pour LeBron James, cet épisode souligne une fois de plus l’attention extrême portée à chaque décision publique, au-delà du terrain, dans un paysage médiatique où l’image, l’histoire et le sens attribué aux symboles sont scrutés avec une intensité permanente.

