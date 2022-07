LeBron James : « Les supporters des Celtics sont des gros racistes »

Voilà des propos qui vont faire réagir. LeBron James a envoyé une belle cartouche aux supporters des Boston Celtics lors du dernier épisode de son émission « The Shop. » Il lui a été demandé dans quelle ville il aimait le moins jouer en NBA et il a choisi la cité du Massachusetts en peignant un portrait peu flatteur de ses fans.

« Ce sont des gros racistes. Ils n’ont aucunes limites. Mais bon, ça va, j’ai l’habitude, j’ai été confronté à ça toute ma vie. Je n’y fais pas attention », explique le King.

La superstar des Los Angeles Lakers – accessoirement la franchise rivale des Celtics – fait aussi référence à la fois où un supporter de Boston a renversé de la bière sur lui en 2012. Il évoque les t-shirts « fuck LeBron James » avec une petite blague « ils sont vendus à la putain de boutique officielle. »

Les Celtics et leurs supporters n’apprécieront évidemment pas un avis aussi radical. Mais LeBron James n’est pas le premier à critiquer leur attitude. Kyrie Irving, qui a joué deux saisons à Boston, avait aussi sous-entendu que les fans pouvaient avoir des tendances racistes. Plus récemment, pendant les finales NBA, Klay Thompson et les Golden State Warriors se sont plaints du « manque de classe » du public et des insultes envers Draymond Green.

Afro-américain et joueur star des Celtics, Jaylen Brown s’était exprimé sur le sujet l’an dernier. Il rappelait qu’il ne fallait pas généraliser en mettant tous les supporters dans le même panier mais avouait tout de même que « Boston doit encore faire beaucoup de progrès dans ce domaine. »

