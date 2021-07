LeBron James n'a que 36 ans, mais la fortune qu'il a amassée depuis son arrivée en NBA est aussi phénoménale que ses exploits sportifs. Le "King" a officiellement atteint le milliard de gains en carrière (salaires et revenus extérieurs combinés), pour devenir le premier joueur de basket à atteindre cette marque alors qu'il est toujours en activité.

En cumulant ses 330 millions de dollars de revenus en tant que joueur des Cleveland Cavaliers, du Miami Heat et des Los Angeles Lakers, et les 770 millions glanés en dehors des terrains avec le sponsoring (Nike, PepsiCo, AT&T, Beats, GMC et quelques autres), le marketing et les entreprises dans lesquelles il a investi, LeBron James rejoint Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Roger Federer parmi les athlètes actif à atteindre la barre du milliard en cours de carrière.

Ce n'est évidemment pas terminé, puisqu'en plus de ce qu'il lui reste à toucher en NBA d'ici la fin et le développement de ses business divers et variés, sky is the limit comme on dit.

LeBron va quand même devoir cravacher quelques années avant de se rapprocher réellement de Michael Jordan sur ce plan. Depuis son arrivée en NBA en 1984, la légende des Chicago Bulls a amassé près de 2 milliards de dollars de gains cumulés selon Kurt Badenhausen de Sportico.

En termes de gains en carrière, LeBron James devance assez nettement Kevin Durant (580 millions) et Stephen Curry (430 millions). "KD" est sans doute le plus actif en termes d'investissement dans la new-tech et les médias, ce qui lui donne l'espoir de progressivement voir sa fortune grimper dans les années à venir.

