LeBron James est une anomalie de la nature.

Aucun être humain ne peut en effet être à la fois grand, large, puissant, délié, rapide, mobile, explosif, tout en ayant une telle maîtrise de son corps. Certains athlètes peuvent avoir quelques-unes de ces qualités, bien sûr. Mais les combiner toutes comme le fait LBJ est incroyablement rare.

C’est sans doute pour cela que le surnom « Chosen One » ne lui allait pas si mal à ses débuts. Même si s’auto-proclamer ainsi quand on est un jeune joueur, ce n’est pas forcément l’humilité incarnée. Mais force est de constater qu’il a tout de même été doté de tous les attributs qui aident à faire d’un joueur un très grand.

Forcément, quand on combine toutes ces aptitudes, on est capable d’aller haut. Très haut. Très, très haut. Témoin, cette vidéo totalement folle où on le voit jumper à des hauteurs indécentes tout au long de sa carrière. Année après année. Sur dunk ou sur contre, la tête de LeBron James a ainsi très souvent dépassé la ligne du cercle :

Et ce qui est vraiment dingue avec LeBron James, c’est qu’on peut ajouter à la liste de ses qualités une longévité exceptionnelle. Car il a su entretenir son corps pendant des années. Comme le prouve la dernière action, alors qu’il est aux Los Angeles Lakers et qu’il a largement dépassé la date de péremption traditionnelle des joueurs NBA en terme de détente verticale…

Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut qu'être abasourdi. Même après autant d'années à l'avoir vu jouer et monter au cercle, ces images restent impressionnantes.

