LeBron frustré par la manière dont les Lakers sont construits ?

"On n'a pas une grande marge d'erreur et on n'est pas capable de créer cette marge de manière organique". JJ Redick a déploré les difficultés et les limites de son équipe, après la défaite dans le derby contre les Los Angeles Clippers la nuit dernière. LeBron James a abondé dans le même sens, avec ce qui semble être un appel du pied à Rob Pelinka, le General Manager des Lakers, pour tenter de faire bouger les choses avant la deadline.

"C'est comme ça que notre équipe est construite. On n'a pas le choix. On doit jouer un basket pas loin d'être parfait pour gagner".

After the Lakers’ loss to the Clippers, JJ Redick admitted: “We don’t have a huge margin for error. … Nor can we create that margin organically.”

LeBron James’ response? “That’s the way our team is constructed. … We have to play close to perfect basketball [to win].” pic.twitter.com/JY3za08U0j

— Dave McMenamin (@mcten) January 20, 2025