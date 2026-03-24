Les dirigeants NBA imaginent LeBron James dans deux équipes

Bien qu’ils aient perdu contre les Detroit Pistons (113-110) la nuit dernière, les Los Angeles Lakers sont revenus en force parmi les prétendants, ou plutôt outsiders, au titre NBA en enchaînant neuf victoires consécutives. L’équipe californienne semble avoir trouvé sa rotation, avec Marcus Smart dans le cinq majeur, un Deandre Ayton enfin engagé et un LeBron James finalement rétrogradé dans un rôle de troisième option qui colle mieux avec le reste d’un effectif qui comprend déjà Luka Doncic et Austin Reaves.

Le King montre depuis quelques semaines qu’il est tout à fait à même de sacrifier son volume de tir (12 points lundi soir par exemple) pour gagner en efficacité et surtout en continuant à avoir un impact sur le rendement de son équipe. C’est une très bonne nouvelle pour les Lakers. Parce qu’à 41 ans, il est préférable d’avoir un LeBron James all-around et joueur de complément plutôt que de lui demander de faire des différences constantes possession après possession.

Ceux qui n’imaginaient pas le natif d’Akron accepter ce nouveau statut se sont trompés. Mais combien de temps va-t-il l’assumer ? Quelque part, ce changement pourrait avoir une influence sur la décision à venir de James. Il est toujours susceptible de prendre sa retraite à la fin de la saison. Mais la plupart des dirigeants NBA prédisent un autre scénario. Selon The Athletic, les entourages des front offices de la ligue voient LBJ rejoindre les Cleveland Cavaliers ou les Golden State Warriors l’été prochain.

Revenir dans l’Ohio pour boucler la boucle ? C’est une option plausible. Mais on croit encore plus à la théorie Warriors… si Giannis Antetokounmpo se retrouve transféré à Golden State. On pourrait alors comprendre l’intérêt pour LeBron James d’aller s’allier à Stephen Curry pour essayer, ensemble, les adversaires devenus frères, de conquérir un dernier titre. Ça lui permettrait aussi de rester en Californie proche de sa famille. Bref, son avenir n’a pas fini de faire parler.