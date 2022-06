LeBron James, son hommage ultime pour Luka Doncic

Depuis son arrivée en NBA en 2018, Luka Doncic s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs. Et le prodige des Dallas Mavericks a rapidement séduit son monde grâce à ses qualités. Parmi les admirateurs du Slovène, on retrouve notamment un certain LeBron James.

Entre les deux hommes, il existe un vrai respect avec de belles batailles ces dernières années. Et lors du dernier épisode de son émission sur Uninterrupted, le King a vanté les qualités du jeune talent de 23 ans.

" Déjà sa taille. Il est gigantesque, 2,01 mètres pour un meneur de jeu. Il pèse 140 kg. Puis il a toujours cette maîtrise du ballon. Et plus important encore, il y a sa vision. C'est pour cela que je l'aime - sa vision de jeu. Il peut contrôle le match sans même avoir besoin de prendre des tirs. Littéralement, il peut remonter le ballon 10 fois et arriver dans sa zone préférentielle, simplement grâce à son rythme. En sortant d'un pick-and-roll, il a aussi cette lecture pour savoir ce qu'il doit faire : jouer, analyser la défense ou revenir. Il a cet esprit", a résumé LeBron James.

Grâce à son talent, Luka Doncic a gagné le respect des observateurs mais aussi de ses pairs. Et avec son potentiel, le patron des Mavs pourrait encore surprendre LeBron James dans les années à venir.

