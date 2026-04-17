LeBron James lâche un message cash avant le Game 1 face aux Rockets

Avant d’affronter les Rockets, LeBron James n’a pas mâché ses mots sur ce que les Lakers doivent absolument faire.

Les Lakers s’apprêtent à entrer dans leur série du premier tour face aux Rockets avec un défi très clair : survivre dans la bataille du rebond. Et à la veille du Game 1, LeBron James n’a pas pris de détour pour faire passer le message.

Face à une équipe de Houston dominatrice dans ce secteur (meilleure formation de la ligue au rebond avec 48,1 prises par match) Los Angeles arrive avec des lacunes identifiées, classé seulement 27e dans la catégorie cette saison (sic). Un écart qui pourrait peser lourd, d’autant que les Rockets présentent un cinq particulièrement imposant.

Interrogé sur le message à transmettre à ses coéquipiers, LeBron James a été direct.

« Le message, c’est de bouger ton c** pour aller au contact, faire écran au rebond et prendre le ballon. Il n’y a pas besoin de message, on est tous des adultes, fais ton boulot. »

Un ton sans filtre qui résume l’enjeu : pas de discours compliqué, juste de l’exécution. Pour le leader des Lakers, la situation est limpide face à un adversaire aussi dominant.

« Je n’ai pas de message. C’est la meilleure équipe au rebond des 25 dernières années. Qu’est-ce que tu veux comme message ? Tu n’as pas besoin de message. »

Privés notamment de Luka Doncic (2e meilleure rebondeur des Lakers avec 7,7 prises) et Austin Reaves, les Lakers devront compenser collectivement pour ne pas se faire submerger. Le travail a déjà commencé à l’entraînement, avec des exercices à l’ancienne centrés sur le boxing out, mis en place par le staff.

Dans ce contexte, le rôle de DeAndre Ayton (meilleur rebondeur de l'équipe avec une moyenne de 8), sera crucial, tout comme ceux de Hachimura ou encore Vanderbilt, joueur solides mais qui ont souvent du mal à se faire violence pour faire le "sale boulot"...

Malgré les doutes, LeBron se montre confiant dans la préparation du groupe.

« On doit être concentrés. On a eu de très bonnes séances ces derniers jours. Il nous en reste encore une demain, puis un peu de temps samedi pour préparer le Game 1. Mais c’est les playoffs, c’est ce qu’on attend… c’est du basket compétitif. Donc quand tu joues des matches importants, ça compte forcément encore plus. »

À l’aube de sa 19e campagne de playoffs - un total qui le rapproche des records historiques - James assure que rien ne change dans son approche.

« Rien ne change pour moi entre la saison régulière et les playoffs, si ce n’est un niveau de concentration encore plus élevé. Mais ma préparation reste la même. »

Bref, vous l'avez compris, le King est remonté comme jamais et, face aux Rockets, il ne sera pas question de stratégie révolutionnaire. Pour les Lakers, tout passera par l’engagement, l’effort… et la capacité à répondre physiquement dès les premières minutes. On a hâte de voir ça !

JJ Redick sans détour avant le choc Lakers - Rockets