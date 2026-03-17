LeBron James « rétrogradé » avec un nouveau rôle aux Lakers

Les statistiques du trio formé par Luka Doncic, Austin Reaves et LeBron James ont été repris par tous les analystes ou presque. Les statistiques avancées montraient les failles de cette association, avec un Reaves même relégué sur le banc un moment pour essayer de donner une nouvelle dynamique aux Los Angeles Lakers. C’est finalement après une blessure du King que les Californiens ont repris leur marche en avant. Avec, comme en début de saison, un tandem très fort dans le backcourt. Le problème serait-il finalement James ? Pas forcément. Parce que même une fois revenu à la compétition, son équipe est encore monté en puissance. Le vétéran, en revanche, a vu son rôle officiellement évolué.

« C’est mieux pour notre équipe que LeBron soit notre troisième option offensive en attaque », avouait le coach JJ Redick avant le match contre les Houston Rockets lundi soir. Il a osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas (ou tout haut également). Une déclaration à la presse qui a d’abord probablement donné lieu à une conversation entre les deux hommes, qui se connaissent bien au-delà de leur rapport entraîneur-joueur. Un ajustement déjà effectif dans le jeu par moment cette saison mais qui était nécessaire pour clarifier les responsabilités de chacun sur cette fin de saison.

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Le natif d’Akron avait assuré qu’il était prêt à tout pour aider l’équipe à gagner. On aurait pu croire qu’il ne s’agissait que d’une attitude mais, dans les faits, il exécute. LeBron James s’est mis en retrait. Il a pris exactement 13 tirs lors de chacun des trois derniers matches. Avec à la clé trois victoires des Lakers, dont deux contre des concurrents directs, Houston et Denver.

Il trouve évidemment toujours des moyens d’avoir un impact sur le jeu, que ce soit par la passe, le rebond, le scoring ou la défense. On imagine que James sera toujours prêt à assumer un volume accru de tirs si jamais la situation l’exige. Mais avec Reaves et Doncic autour de lui, c’est effectivement sans doute mieux qu’il soit un peu en retrait, plus complet, plus liant.

Redick semble d’ailleurs avoir trouvé sa rotation finale avec Marcus Smart dans le cinq majeur et Rui Hachimura en sortie de banc. Vainqueurs de 6 matches de suite, les Lakers ont renforcé leur troisième place à l’Ouest.