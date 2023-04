Les Lakers marchent bien, LeBron James reparle de titre

Il faudra se méfier des Los Angeles Lakers s’ils venaient à accrocher les playoffs, soit via le play-in, soit en terminant directement dans le top-6 de la Conférence Ouest. Les joueurs de Darvin Ham ont fait ricaner beaucoup de monde pendant de nombreux mois mais ils sont vraiment montés en puissance après avoir changé une bonne partie de l’effectif autour de la deadline. Ils enchaînent les victoires, avec ou sans LeBron James. Et ça donne des raisons au King de se montrer confiant.

« On veut être en position de jouer le titre. Nous n’avons pas la même alchimie que les autres candidats mais j’aime ce que nous construisons depuis un mois », remarque le quadruple MVP.

Il met donc son équipe dans le mix. Les Lakers peuvent sembler loin des Milwaukee Bucks ou des Boston Celtics mais ils figurent parmi les meilleures formations sur cette fin de saison. Ils ont gagné 10 de leurs 14 derniers matches et ils ont remporté 15 des 23 rencontres disputées depuis la deadline.

Les changements opérés en cours de saison payent. Le groupe est plus équilibrée avec plusieurs joueurs de devoir qui complètent très bien les deux superstars que sont Anthony Davis et LeBron James. Attention à ne pas sous-estimer les Angelenos. Ils ont encore des arguments à faire valoir pour réussir un long parcours de playoffs, même s’ils partent (et surtout reviennent) de loin.

