LeBron James a mal vécu son faux test positif au Covid-19

LeBron James n'a pas eu besoin de passer 10 jours à l'isolement. Après un test positif au Covid-19, il s'agit de la période minimum avant d'éventuellement retrouver les terrains (si les tests sont négatifs). Mais de son côté, l'ailier des Los Angeles Lakers a été victime d'un faux positif.

Ainsi, le King a reçu l'autorisation d'effectuer son retour. Un come-back perdant contre les Los Angeles Clippers (115-119). Dans une saison hachée par les blessures pour lui, le natif d'Akron n'a pas caché sa frustration par rapport à cette histoire.

"Juste confus, frustré et en colère. Je me trouvais assis à la maison et je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'était la première fois que j'ai pu attraper un ballon de basket depuis dimanche... J'avais l'impression d'être dans un très bon rythme offensif et défensif.

C'est très frustrant personnellement de ne pas être capable d'entrer dans un rythme. J'espère que cela mènera à de bonnes choses plus tard. Nous avons tous fait exactement ce que le protocole nous disait de faire. Malheureusement, on obtient un faux positif et on est mis en isolement", a soufflé LeBron James face à la presse.