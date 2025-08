Au cours des dernières semaines, le cas de LeBron James a beaucoup fait parler aux Los Angeles Lakers. Malgré l'activation de sa "player option" à 52,6 millions de dollars pour la saison 2025-2026, le King a mal vécu le changement de traitement des Angelenos depuis l'arrivée de Luka Doncic.

Et avec le coup de pression réalisé par son agent Rich Paul, son avenir a suscité quelques discussions. Si des tensions ont été révélées par les médias, les Lakers n'ont jamais publiquement commenté cette situation. Avant la sortie du président Rob Pelinka samedi.

En marge de la prolongation de Doncic, le dirigeant californien a répondu à une question sur le futur de James.

"Toutes les interactions que nous avons eues avec LeBron et son entourage, en particulier Rich Paul, ont été très positives et encourageantes. Elles ont été très professionnelles et Rich Paul a été formidable. Le dialogue avec lui a été ouvert et constant.

En ce qui concerne la carrière de LeBron, je pense que la première chose à faire est de respecter sa décision et celle de sa famille quant à la durée de sa carrière. Je pense que c'est d'ailleurs la priorité absolue.

Nous voulons respecter sa capacité à choisir le moment de son départ, et c'est vraiment important. Et s'il avait la possibilité de prendre sa retraite en tant que joueur des Lakers, ce serait formidable", a fait savoir Pelinka.

Du côté des Lakers, il n'est donc pas question d'un départ de LeBron James. Quid des intentions du natif d'Akron ? Est-il séduit par le projet sportif de la franchise sur le court terme ? Pour l'instant, l'histoire devrait bel et bien se poursuivre entre les deux parties.

