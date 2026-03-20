LeBron James va battre un record, et pas n’importe lequel

Increvable. Pas éternel, mais presque. LeBron James continue de nous épater, de repousser les limites de ce qui est considéré comme concevable pour un athlète de 40 ans, et donc, par la même occasion, de battre des records de longévité. C’est contre son ancienne équipe, le Miami Heat, qu’il n’a non pas dépassé, pas encore, mais égalé Robert Parish en disputant un 1611eme match de saison régulière. Personne n’a fait mieux dans l’Histoire de la NBA. Sauf catastrophe planétaire, le King va donc s’offrir une nouvelle marque de référence lors de la prochaine rencontre.

« S’il y a bien quelqu’un qui mérite de battre ce record, c’est LeBron James », confie Parish, beau joueur. « Il prend tellement soin de lui. Son approche, sa préparation, sa manière de se maintenir en forme reflète ce que je faisais en mon temps. (…) Il joue encore comme un All-Star, ce qui rend ça encore plus impressionnant. » Le natif d’Akron est même dans une forme olympique, alors qu’il a fêté ses 41 ans en décembre dernier. Il était encore l’un des principaux artisans de la huitième victoire de suite des Los Angeles Lakers la nuit dernière. Après avoir converti ses 7 premiers tirs, LBJ a terminé en triple-double avec 19 points (8 sur 12 aux tirs), 15 rebonds et 10 passes au compteur. Son équipe, et lui-même, montent en puissance au meilleur moment.

« C’est plus facile de vendre du papier ou des podcasts en disant que les Lakers sont meilleurs sans moi », confie LeBron James. « Je comprends. Mais ils ont totalement tords. » Il prouve effectivement sur ces derniers matches qu’il peut tout à fait s’inscrire dans une autre logique en jouant en tant que troisième option derrière Luka Doncic et Austin Reaves. Et ça ne l’empêche pas d’être très impactant, au contraire. Finalement, James a toujours mis le basket au cœur de tout. C’est pourquoi il a tenu aussi longuement. Le record de Robert Parish va tomber… et sans doute d’autres encore d’ici le moment où la légende décidera de prendre sa retraite.

CQFR : Wembanyama héroïque, Doncic c’est fou !