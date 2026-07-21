L'agent de LeBron James a répondu aux critiques qui accusent la superstar de prolonger volontairement le suspense autour de son avenir.

L'attente est de plus en plus grande autour de la prochaine destination de LeBron James. Certains observateurs et de nombreux fans commencent à s'impatienter. Face aux critiques accusant la superstar de prolonger volontairement le suspense pour attirer l'attention, Rich Paul est monté au créneau pour défendre son client.

« Ce n'est pas une question d'attention »

Dans le podcast Game Over, l'agent de LeBron James a fermement rejeté l'idée que le quadruple MVP chercherait à recréer un feuilleton comparable à The Decision.

« Je pense qu'il est important que les gens comprennent une chose : nous ne faisons pas cela pour attirer l'attention ou créer un spectacle. Il ne s'agit pas d'une nouvelle "Decision" ni de quoi que ce soit dans ce genre. Il a une décision à prendre. Une décision d'ordre professionnel. Nous n'allons pas décider, ni laisser quelqu'un d'autre décider, du moment où il doit la prendre. (...) C'est une décision professionnelle. Et je pense qu'en tant qu'athlète, pourquoi devrait-il se précipiter ? »

« C'est l'explication la plus facile »

Au cours de la discussion, le coanimateur Max Kellerman a avancé l'idée selon laquelle LeBron James « aime l'attention » générée par cette attente.

Rich Paul a directement balayé cette hypothèse.

« C'est l'explication la plus facile quand on n'a pas les informations. C'est tout. »

L'agent a également expliqué que les différentes franchises intéressées avaient déjà transmis tous les éléments nécessaires.

« Plusieurs personnes m'ont appelé pour me demander : "Rich, y a-t-il quelque chose de plus que nous devrions faire ?" Ma réponse a été : "Non. Vous n'avez pas besoin d'en faire davantage. Nous avons compris. Tout est clair. Tous les messages ont été transmis." »

LeBron James disposerait donc désormais de toutes les informations utiles pour arrêter son choix. Aucune échéance n'a toutefois été fixée, et la décision de la superstar continue de tenir en haleine plusieurs franchises, dont le Miami Heat, les Cleveland Cavaliers et les Philadelphia 76ers, ou encore les Golden State Warriors.

Et certaines d'entre elles pourraient payer cher le fait d'avoir attendu, car le marché offre désormais un champ des possibles nettement moins large qu'il y a quelques semaines.

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