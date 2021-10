Travis Kelce n'est pas n'importe qui. Le joueur de 32 ans est l'un des meilleurs joueurs de football américain de la planète à son poste, sous le maillot des Kansas City Chiefs avec son coéquipier Patrick Mahomes. Tight-end en NFL depuis 2012, Kelce est bien placé pour juger des qualités d'un individu pour occuper cette place sur le terrain. De passage dans le podcast de JJ Redick, The Old Man and the Three, le vainqueur du Superbowl en 2020 a évoqué la légitimité de LeBron James en la matière.

C'est peu de dire que Kelce croit dans les chances de LeBron d'avoir un impact dans la ligue s'il avait décidé de devenir professionnel.

"J'en suis sûr à 1 000%, il pourrait jouer tight end en NFL. Ses qualités athlétiques se traduisent à merveille sur un terrain de football. J'ai vu plusieurs joueurs de basket venus de l'université avec la panoplie pour jouer à ce poste. Le souci de ces joueurs, c'est que même lorsqu'ils sprintent, ils sont sur la pointe des pieds. Ils ne font pas de longues foulées. Ce n'est pas le cas de LeBron James. Ses foulées sont gigantesques lorsqu'il court. Il maîtrise l'accélération, la décélération et tout ce qui fait qu'il reste sur le tempo qu'il a choisi sur la durée d'un match. Tout ça serait parfait sur un terrain de foot US. Il serait probablement juste le LeBron James de NFL au lieu du LeBron James de NBA".

Il y a peu, LeBron avait avoué que deux franchises lui avaient proposé de signer en NFl lors du dernier lockout NBA.