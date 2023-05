LeBron : “Nous sommes toujours la meilleure défense de la ligue”

Les Los Angeles Lakers ont pris 127 points dans la truffe au game 2 contre les Warriors. Rien de scandaleux quand on connaît la force de frappe offensive des champions en titre. Simplement, Los Angeles avait été tellement solide défensivement depuis le début des playoffs, notamment grâce aux performances incroyables d'Anthony Davis, que les difficultés rencontrées sur ce coup ont un peu interpellé. Si Davis n'est pas dans un grand soir, comme ça a été le cas, le reste du groupe a du mal à se faire violence, même les excellents défenseurs comme Jarred Vanderbilt ou LeBron James et son QI basket qui compense le jus qu'il n'a plus de ce côté du terrain.

LeBron, justement, a tenu à mettre les choses au clair et à réaffirmer sa confiance envers son équipe envers ce secteur de jeu en particulier.

"Nous sommes toujours la meilleure équipe défensive de la ligue et ce match ne change rien à ça", a expliqué le King après le match.

Les Lakers ont peut-être effectivement la meilleure arme défensive qui soit sur le plan individuel avec Anthony Davis, mais l'intérieur All-Star ne peut pas tout faire. A commencer par empêcher les Warriors de shooter à foison, eux qui ont battu le record du nombre de paniers à 3 points marqués sur les deux premiers matches d'une série de playoffs.

La parole est à la défense, avec un game 3 qui se tiendra dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin.

CQFR : Klay Thompson et les Warriors fusillent les Lakers dans le game 2