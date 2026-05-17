Quel avenir pour LeBron James ? Après l'élimination des Los Angeles Lakers face à l'Oklahoma City Thunder, l'ailier a entretenu le mystère concernant son avenir. A 41 ans, le King a su se maintenir à un très haut niveau sur cette saison 2025-2026.

Surtout, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers a encore démontré sa capacité d'adaptation : il s'est parfaitement inscrit dans le projet des Angelenos en acceptant un rôle moins important derrière Luka Doncic et Austin Reaves.

Pourtant, de son côté, Paul Pierce conseille à LBJ de dire stop. Pas à cause d'un déclin inévitable. Mais pour l'ex-star des Boston Celtics, James n'est pas assez respecté.

"Cela devient carrément irrespectueux. Si j'étais LeBron, je prendrais ma retraite. Il n'a plus rien à endurer, il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver à personne, mais s'il adore ça, d'accord, je comprends. S'il est prêt à dire : ‘D'accord. Je serai le troisième ou le quatrième meilleur joueur de l'équipe.’

Pourquoi ? Pour la simple raison qu’à son âge, il continue de subir des critiques. Les grands n’ont pas subi de telles critiques sur la fin de leur carrière. Personne ne critiquait Kobe quand il n’allait pas en Playoffs lors de sa dernière année.

On profitait simplement de ses moments de gloire. C’était pareil avec Jordan à Washington", s'est souvenu Paul Pierce pour son podcast The Ticket & The Truth.

Les attentes ne sont certainement pas les mêmes à cause du niveau affiché par LeBron James. Malgré le poids des années, il semble, encore et toujours, capable d'avoir un rôle majeur chez un prétendant au titre NBA.

Un constat fou avant potentiellement sa 24ème saison dans la Ligue...

LeBron James et Austin Reaves, le message clair des Lakers