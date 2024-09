Sans Stephen Curry, la Team USA n'aurait probablement pas remporté les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et LeBron James le sait parfaitement. Face à la Serbie en demi-finale et la France en finale, le meneur des Golden State Warriors a porté son pays sur ses épaules.

Pour la première fois de sa carrière (sans compter le All-Star Game), LBJ et Curry étaient donc coéquipiers. Et pour cette première expérience, le King a pris son pied devant les exploits de son partenaire.

"J'ai beaucoup parlé avec lui avant le tournoi. Il s'agissait de ses premiers Jeux Olympiques. Il avait déjà participé à une Coupe du monde, mais n'avait jamais disputé des JO. Dès le premier jour, on a vu qu'il était en forme.

Je savais qu'il allait monter en puissance (par rapport à ses débuts difficiles, ndlr). Je savais que le barrage allait s'enlever à un moment ou à un autre. Nous l'avons vu en demi-finale contre la Serbie et en finale contre l'équipe hôte, la France.

Steph a fait ce qu'il sait faire en réussissant des tirs importants et en endormant tout le monde. C'était un moment incroyable et j'étais donc heureux d'être à ses côtés", a confié LeBron James pour le GoJo and Golic show.

Une expérience unique et inoubliable pour les deux grandes stars de cette génération.

LeBron s’amuse de sa réputation de mytho de la lecture dans une pub