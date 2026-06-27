LeBron James plus proche d’un départ que d’une prolongation ?

Selon l'insider Jake Fischer, la tendance autour de la ligue serait désormais de voir LeBron James quitter les Lakers plutôt que d'y prolonger son aventure.

L'avenir de LeBron James continue d'alimenter toutes les spéculations.

Alors que les discussions avec les Los Angeles Lakers n'ont toujours pas réellement avancé, Jake Fischer de Bleacher Report affirme que le sentiment dominant en NBA penche désormais vers un départ de la superstar.

« Il y a clairement beaucoup de personnes, dans la ligue, à Los Angeles et autour de Klutch Sports, qui pensent que LeBron a énormément d'options sur la table. »

L'insider va même plus loin.

« Il est peut-être même plus probable qu'il quitte Los Angeles plutôt qu'il ne reste aux Lakers. »

Les discussions sont toujours au point mort

Cette tendance intervient alors que les négociations entre LeBron James et les Lakers semblent bloquées.

Selon Shams Charania, les deux camps ont simplement échangé lors d'un premier appel au début de la période de négociation, mais aucune véritable avancée n'a suivi.

Surtout, la franchise californienne n'aurait toujours formulé aucune offre de contrat à son quadruple champion NBA.

Les Warriors restent en embuscade

Si LeBron venait effectivement à quitter Los Angeles, les Golden State Warriors continueraient d'apparaître comme l'une des destinations les plus crédibles.

D'après Brett Siegel, Golden State se considère même comme le favori pour récupérer James si les négociations avec les Lakers échouent définitivement.

Reste toutefois un obstacle majeur : un tel scénario supposerait que LeBron accepte une baisse très importante de son salaire, un sacrifice qui reste aujourd'hui très hypothétique.