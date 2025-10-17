LeBron James ravi de la séparation du trio d’OKC

Le trade de James Harden vers Houston en 2012 continue de hanter Kevin Durant, qui révèle que LeBron James s'en est frotté les mains.

Dans la saison 2 de la série “Starting 5” sur Netflix, Kevin Durant revient sur le trade de James Harden d’Oklahoma City vers Houston, à l’automne 2012. Cet échange est survenu quelques mois seulement après la défaite du Thunder en Finales NBA contre le Miami Heat de LeBron James. Durant, encore marqué par cet épisode, ne cache pas sa frustration et décrit la réaction du reste de la ligue à l’époque :

« Ils étaient tellement contents que moi, Russ et James ne soyons plus ensemble. Tellement contents. Je sais que Bron était super heureux qu’on ne soit plus ensemble, parce qu’on leur mettait la pression. Tout le monde disait à James : “Félicitations, frère, tu vas tout casser, etc.” Moi, j’étais en mode : fermez-la, putain. Vous avez juste peur. Vous savez qu'on était en train d'y arriver »

Un trade majeur

Le transfert, opéré le 27 octobre 2012, avait envoyé James Harden, Cole Aldrich, Daequan Cook et Lazar Hayward aux Houston Rockets, en échange de Kevin Martin, du jeune Jeremy Lamb, de deux premiers tours de draft (dont celui qui deviendra Steven Adams en 2013) et d’un second tour. Un deal qui, avec le recul, a profondément modifié la trajectoire de la franchise.

À l’époque, OKC refusait d’accorder à Harden le contrat max qu’il réclamait. Le choix de le sacrifier plutôt que de payer la luxury tax a brisé net la progression d’un trio jeune, spectaculaire et déjà finaliste NBA.

Treize ans plus tard, Durant reste convaincu que s’ils étaient restés ensemble, le Thunder aurait pu dominer la décennie 2010. Ses mots rappellent à quel point cette séparation demeure l’un des plus grands “what if” de l’histoire moderne de la NBA.

La saison suivante, LeBron James et le Heat avaient réussi le back to back en battant cette fois les San Antonio Spurs en Finales.