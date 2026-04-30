LeBron James répond sèchement à Jabari Smith Jr.

LeBron James a balayé les propos de Jabari Smith Jr. après la victoire de Houston.

Avant la victoire des Houston Rockets face aux Los Angeles Lakers (99-93) dans le Game 5, Jabari Smith Jr. avait affirmé que son équipe était « la meilleure ». Une sortie à laquelle LeBron James a répondu sans détour, malgré la défaite.

Le leader des Lakers n’a pas cherché à entrer dans le débat.

« Je m’en fiche de ce genre de trucs. Le match se joue entre les quatre lignes (du terrain). Je me fiche de qui pense quoi », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Avant d’enchaîner, plus direct encore :

« Posez la question à un jeune. Je suis trop vieux pour ces conneries. »

Sur le terrain, les Houston Rockets ont pourtant donné du crédit aux propos de Jabari Smith Jr.. Avec une défense solide et un collectif équilibré, Houston s’est imposé et revient à 3-2 dans la série.

Les Los Angeles Lakers, qui menaient largement, voient leur avance fondre. Malgré les 25 points et 7 passes de LeBron James, l’équipe californienne reste sous pression avant le Game 6.

Avec cette réponse, LeBron James confirme son approche. Pas de place pour les déclarations d’avant-match ou les débats d’ego, uniquement le terrain.