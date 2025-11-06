Le retour de LeBron James se précise (et approche)

Alors que les Los Angeles Lakers ont gagné 6 de leurs 8 premiers matches, la reprise de LeBron James devrait se faire en novembre.

Avec le bon début de saison des Los Angeles Lakers, on en oublierait presque que LeBron James n’a toujours pas joué un match. Le vétéran de 40 ans (41 en décembre) se remet encore d’une sciatique qui affecte son dos et son flanc droit. Il n’a même pas repris les entraînement en 5 contre 5, souligne par exemple Shams Charania d’ESPN. Mais ça ne va pas tarder. Cela pourrait même se faire à la fin du road trip des Angelenos, qui s’apprêtent à disputer cinq matches de suite loin de leurs terres.

Le King est susceptible de revenir pas longtemps après ce petit périple de début de saison. Donc pas avant le 18 novembre. Ça se précise tout de même. De toute façon, Luka Doncic et Austin Reaves tiennent la baraque en son absence. Los Angeles a gagné 7 de ses 9 premiers matches et occupe la deuxième place de la Conférence Ouest.

Ce sera intéressant de voir le rôle donné à LeBron James à son retour à la compétition. Il tournait à 24 points, 8 rebonds et 8 passes par match la saison dernière.

