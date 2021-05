Enfin une date prévue pour le retour de LeBron James et maintenant c’est AD qui se blesse…

Vous pouvez penser qu’il ne sert à rien de s’inquiéter, vous pouvez penser que les Los Angeles Lakers et leurs superstars vont logiquement retrouver leur état de santé et leur niveau de jeu dès que les playoffs débuteront et vous pouvez refuser de douter des champions en titre. C’est compréhensible. Pourtant, l’atmosphère autour de LeBron James et de ses camarades reste étrange à l’approche du coup d’envoi des vraies hostilités.

Ils se contredisent dans la presse, bon ça, à la limite, rien de grave, et semblent surtout déconnectés les uns des autres sur le terrain. Les longues absences du King et d’Anthony Davis ont fait dérailler un groupe qui se cherche une nouvelle alchimie.

James, qui s’est à nouveau blessé à la cheville deux matches après son retour à la compétition, devrait cependant revenir assez rapidement. En effet, il aurait ciblé une date. Enfin deux : soit mardi soir contre New York Knicks ou le lendemain, contre les Houston Rockets. Il ne sera donc pas là pour le duel potentiellement décisif face aux Portland Trail Blazers, une équipe qui affiche le même bilan que les Californiens, ce weekend. En attendant, il n'était pas présent avec ses coéquipiers sur le banc lors des deux derniers matches et ça n'avait rien à voir avec son état de santé selon son propre coach, Frank Vogel.

Frank Vogel said that LeBron's absence from the Lakers' last two games against Denver and LAC was not medically related. When asked for the reason James was not present, Vogel said, "He's just not here." Added that James was at shootaround Thursday but will not join team in POR

