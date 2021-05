LeBron James ne reviendra pas tout de suite, ça se complique pour les Lakers

Les ennuis continuent pour LeBron James et les Los Angeles Lakers. Déjà absent vingt matches en raison d’une entorse de la cheville assez sévère, le King va devoir observer une nouvelle période de repos après sa rechute à son retour à la compétition. Selon Adrian Wojnarowski, les champions ne prendront aucun risque avec leur quadruple MVP et ils ne le feront pas jouer lors des deux prochaines rencontres. Il sera donc absent contre les Los Angeles Clippers et contre les Portland Trail Blazers.

Lakers star LeBron James is expected to miss back-to back games on Thursday (Clippers) and Friday (Blazers) to rest his right ankle, sources tell ESPN. James will proceed cautiously with ankle injury as playoffs approach.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2021