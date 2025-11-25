LeBron James ne sait pas encore si cette saison est sa dernière

Selon ESPN, LeBron James ne s’est pas encore décidé au sujet de sa retraite, même si cela pourrait être sa dernière saison.

LeBron James va fêter ses 41 ans à la fin du mois de décembre. Il peut paraître éternel mais sa sciatique récente, qui l’a écarté des parquets pendant presque un mois et pourrait compliquer on éventuelle sélection dans un cinq All-NBA, rappelle que son corps prend de l’âge. Comme nous tous. Enfin presque.

L’heure de la retraite approche. Mais elle n’est toujours pas fixée. Selon ESPN, le King lui-même ne saurait pas sûr de s’il s’agit ou non de sa dernière saison dans la ligue. On peut simplement y comprendre là que lui-même se pose encore la question. Le média US ajoute que si, jamais le natif d’Akron venait à décider qu’il rangeait ses sneakers à l’issue de l’exercice en cours, il pourrait être motivé à essayer de jouer le plus de matches possibles.

Il n’est pas donc complètement à exclure que LeBron James annonce sa retraite à un moment pendant la saison, par exemple au moment du All-Star Game. Mais il pourrait aussi poursuivre l’aventure donc. Il dispute actuellement sa 23eme saison en NBA, bien évidemment un record de longévité.