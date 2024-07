Avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Team USA a frôlé la correctionnelle en préparation à Londres ! Pourtant solides lors des derniers matches amicaux, LeBron James (23 points) et ses partenaires se sont arrachés pour dominer, sur le fil, le Soudan du Sud (101-100).

Toujours sans Kevin Durant, présent à l'échauffement mais pas encore disponible, les Américains ont subi les débats en début de partie. Probablement surpris par l'intensité des Sud-Soudanais, les hommes de Steve Kerr ont totalement déjoué.

A l'inverse, Carlik Jones (15 points) et surtout Marial Shayok (25 points) ont été immédiatement dans le bon tempo pour creuser l'écart. Avec un Bam Adebayo rapidement gêné par les fautes et des adversaires très adroits, la Team USA était même menée de 14 points à la pause.

Sans surprise, les Américains ont connu un gros réveil après la pause. Dans le sillage d'un bon passage des remplaçants, James et Stephen Curry (12 points) ont sonné la révolte. Et avec des Sud-Soudanais moins précis, le match est donc totalement relancé avant le dernier quart-temps (-5).

En triple-double, Jones a continué jusqu'au bout de porter son équipe, qui a pensé l'emporter sur un panier primé de JT Thor dans les ultimes secondes. Mais dans la foulée, LeBron James a forcé la décision avec un lay-up en puissance.

Avec 8 secondes à jouer, Carlik Jones a eu la balle de match... mais a loupé son tir, et Wenyen Gabriel, gêné par Derrick White, n'a pas réussi à conclure au rebond offensif. Une sérieuse alerte pour l'armada américaine, qui a dû s'employer pour éviter la défaite.

