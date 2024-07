La présence en son sein d'un grand nombre de joueurs NBA n'a jamais constitué une garantie de succès pour une sélection nationale dans le concert FIBA. Et nous sommes bien placés pour la savoir. Régulièrement pourvue du plus gros contingent, hors US, des compétitions internationale de ces 20 dernières années, la France a ainsi baissé pavillon face à des équipes avant tout constituées de vieux routiers de l'EuroLeague telles l'Espagne, la Slovénie ou l'Allemagne.

Pour autant les meilleurs NBAers, à l'instar de Pau Gasol, Tony Parker, Luka Doncic ou Andrei Kirilenko pour ne citer qu'eux, ont souvent réussi à porter leur équipe lors des différents Euro ou autre Mondial. Et au regard des forces en présence, il devrait plus que jamais en être de même à Paris cet été.

Nous avons donc établi le top 10 (sur 51 listés) des joueurs NBA présents sur la compétition, Team USA mis à part, sur la base du talent des intéressés, de leur état de forme actuel, et de leur impact supposé sur les performances de leur sélection. Un exercice périlleux qu'il sera intéressant de mettre en perspective au terme de la compétition le 10 août prochain.

1/ Nikola Jokic

MVP en titre et couronné pour la 3ème fois en 4 ans, le pivot Serbe nous est logiquement apparu comme le premier joueur NBA à suivre sur les prochains jeux. Malgré des playoffs décevants sur le plan collectif au printemps (éliminé au stade des demi-finale de conférence par Minnesota), le champion NBA 2023 a semblé particulièrement motivé et dominateur en préparation face à la France (victoire 79-67). Et si sa condition physique reste encore à désirer, il y a fort à parier que le Joker fera tout pour porter sa sélection le plus loin possible dans la compétition, et tordre le cou à ceux qui pointent du doigt son modeste palmarès (1 médaille d'argent lors des Jeux de Rio en 2016, dans un rôle secondaire) en équipe nationale. Son premier match de poule face à Team USA le 28 juillet prochain, vaudra son pesant de Skittles.

2/ Shai Gilgeous-Alexander

Difficile de ne pas opter pour la star d'OKC pour la deuxième place de notre classement. Deuxième à l'élection du MVP cette saison derrière Jokic après avoir mené le Thunder au meilleur bilan (57v-25d) de la conférence ouest, Shai devrait être l'une des attractions des jeux. Parfaitement adapté au jeu FIBA, le Canadien a survolé les débats (24,5 pts à 54,4%, 6,4 rbds et 6,4 asts) lors de la coupe du monde 2023 pour permettre aux siens de rafler la médaille de bronze. Son association avec Jamal Murray (voir plus bas) promet d'être un véritable casse-tête pour toutes les défenses du tournoi alors que le Canada apparaît comme la seule équipe capable de battre l'armada américaine cet été.

3/ Giannis Antetokounmpo

Il aurait pu figurer un rang plus haut au regard de son palmarès et de son talent. Hélas, ses difficultés à transposer son impact en NBA dans le jeu FIBA et son incapacité, jusqu'ici, à porter la Grèce sur ses larges épaules en ont décidé autrement. Pour autant Giannis Antetokounmpo, létal lors du TQO d'Athènes et ému aux larmes au moment de qualifier son pays pour les J.O., compte bien entendu parmi les NBAers à suivre en priorité cet été. Le Greek Freak, qui disputera ses premiers jeux cet été, tentera d'offrir au peuple Hellène sa première médaille depuis le bronze de l'Euro 2009. Le salut de la Grèce, privée de Kostas Sloukas et qualifiée pour le tournoi olympique pour la première fois depuis Pékin en 2008, passera inévitablement par lui. Sa grande forme lors du TQO (22,7 pts, 4,7 rbds et 2,3 asts en 22 min) laisse présager une grande campagne olympique du double MVP après une saison perturbée par les blessures.

4/ Victor Wembanyama

Difficile de ne pas voir apparaître Victor Wembanyama parmi les premiers noms cités tant l'alien tricolore est attendu pour ses premiers jeux, chez lui, à Paris. Le dernier Rookie de l'année, étincelant sur ses premiers matchs de préparation avant de subir la loi de Jokic & Co face à la Serbie le 12 juillet dernier, devrait briller cet été. Présenté comme la pierre angulaire du plan de jeu tricolore par Vincent Collet, Wemby est particulièrement attendu en attaque, où sa capacité à créer, pour lui-même comme pour les autres, sera déterminante pour des Bleus en mal de talent dans le domaine. Sa force de dissuasion aux côtés notamment de Rudy Gobert, et sa capacité à combler les espaces pour limiter les attaquants adverses, constitueront une autre clé de ces J.O. pour l'équipe de France.

5/ Jamal Murray

Situer l'arrière Canadien dans ce classement n'est pas chose aisée au regard de l'inexpérience du lieutenant de Jokic dans le basket FIBA et de ses récents pépins physiques. Pour autant, l'arrière des Nuggets, s'il est à 100%, pourrait bien être le complément idéal de Shai dans l'animation du jeu du Canada et dans le scoring, profitant notamment des espaces créés par la star du Thunder pour se régaler derrière une ligne à 3 points plus proche qu'en NBA (6,75m en FIBA contre 7,25m en NBA). Bon manieur de ballon, redoutable joueur de un contre un et distributeur en progrès (6,5 asts de moyenne la saison dernière contre 4,5 en carrière), l'ancien de Kentucky pourrait aussi s'avérer précieux de part son sang froid. Clutch comme personne ou presque en NBA, le joueur des Nuggets pourrait bien sortir les siens de l'ornière le moment venu. Suffisant pour permettre au Canada de rivaliser avec Team USA ?

6/ Dennis Schröder

Champion du Monde 2023 et MVP de la compétition, Dennis Schröder est lui aussi l'une des têtes d'affiche de ces prochains jeux. Dominant en Asie l'an dernier (19,1 pts et 6,2 asts), l'Allemand a par ailleurs fait preuve d'un leadership à toute épreuve pour porter la Mannschaft jusqu'au sommet. Chose dont nombre d'observateurs doutaient avant le début de la compétition. S'il n'a plus le même rayonnement qu'aux Hawks ou au Thunder, le joueur de 30 ans en a semble-t-il encore sous le capot à en juger par son dernier match de préparation face à des Bleus sans solution face à sa vitesse et sa maîtrise (17 pts, 4 asts). Compétiteur acharné, le natif de Braunschweig aura à coeur de briller pour ses premiers jeux olympiques.

7/ Bogdan Bogdanovic

En l'absence de Nikola Jokic, l'arrière des Hawks a mené (19,1 pts à 52,6%, 4,6 asts et 2,0 stls) la Serbie jusqu'en finale de la coupe du monde 2023, perdue au bout du suspense face à la Mannschaft (83-77). Leader offensif de la sélection des Balkans depuis l'Euro 2017 et au sortir de sa meilleure saison statistique en NBA (16,9 pts, 3,4 rbds et 3,1 asts), Bogdan Bogdanovic semble plus dangereux que jamais. Enfin associé au Joker sous le maillot serbe, le natif de Belgrade devrait par ailleurs profiter de la vista et des espaces créés par la star des Nuggets pour nous gratifier de quelques cartons au sein d'une équipe qui ne vise rien de moins qu'une médaille à Paris.

8/ R.J. Barrett

Troisième canadien de ce classement, R.J. Barrett sera lui aussi attendu lors des jeux de Paris. Deuxième option de la sélection à la feuille d'érable lors de la dernière coupe du monde (16,8 pts à 45,4%, 5,0 rbds et 2,0 asts), le fils de l'ancien dijonnais Rowan Barrett s'appuiera sur ses qualités athlétiques et de percussion balle en main pour porter le danger près du cercle et provoquer des fautes dans une équipe pourvue de shooteurs (Murray, Nembhard, Gilgeous-Alexander, Brooks). Au terme d'une saison particulièrement productive aux Raptors (21,8 pts à 55,3%, 6,4 rbds et 4,1 asts), l'ancien Knick pourrait bien être, à condition d'être suffisamment consistant sur le tir extérieur, le facteur X du Canada derrière le duo Shai-Murray pour porter les rouge et blanc vers les sommets.

9/ Franz Wagner

Si Dennis Schröder est attendu comme le leader de la Mannschaft, le joueur du Magic pourrait bien en être le leader offensif cet été au sortir de sa meilleure saison NBA en carrière (19,7 à 48,2%, 5,3rbds et 3,4 asts), qui plus est dans une équipe enfin compétitive à l'Est (sortie au 1er tour des playoffs par les Cavs). Avaleur d'espace de premier plan malgré ses 208cm, habile balle en main et doté d'une large panoplie offensive, l'ancien de Michigan devrait semer la terreur dans les défenses adverses et constituer un mismatch pour nombre de ses vis à vis lors de la compétition. Et ce ne sont pas les Bleus, dépassés le 8 juillet dernier par le frère de Mo, auteur de 17 points en 20 minutes, qui diront le contraire. Le Berlinois de naissance sera l'un des piliers d'une Mannschaft ambitieuse dans la capitale.

10/ Rudy Gobert

Certains s'offusqueront peut être de voir le triple All-Star et quadruple DPOY si bas dans notre classement. Mais s'il est évident que Rudy Gobert aurait sa place quelques rangs plus haut au regard de son impact et de son palmarès NBA, il est certain, aussi, que son rôle ne sera plus jamais le même en équipe de France après l'arrivée de Wemby, seul joueur au monde capable de concurrencer Gobzilla dans ce qu'il sait faire de mieux: défendre. Pour autant le succès des Bleus passera forcément par lui cet été alors que sa connexion avec le dernier Rookie of the Year semble fonctionner. Vincent Collet aura grandement besoin de sa dissuasion, au moins par séquence, pour retrouver l'ADN défensif qui a fait la force de la sélection nationale et permis aux Bleus de rafler des médailles ces dernières années (5 depuis l'arrivée de Rudy en EDF lors de la coupe du monde 2014). Premier à l'évaluation (14,0) et au rebond (6,6), troisième marqueur (8,6) des Bleus l'an dernier, l'ex Choletais, auteur d'une grosse saison 2023-2024 dans le Minnesota (14,0 pts, 12,9 rbds et 2,1 blk), devra impérativement se montrer impactant pour permettre aux Bleus de rêver de podium cet été.

Mention Spéciale : Jose Alvarado

Il n'a rien à faire dans notre Top des joueurs NBA présents à Paris au regard de sa production et de son impact aux Pelicans (7,1 pts à 41,2%). Pour autant, Jose Alvarado promet de faire parler de lui à Paris dans la lignée d'un incroyable TQO. Bouillant face à l'Italie (29 pts), saignant en finale contre la Lituanie (23 pts et 6 rbds), le natif de Brooklyn a permis de qualifier Porto Rico pour les J.O. pour la première fois depuis 2004. Transcendé par le maillot national à la manière de Carlos Arroyo vingt ans plus tôt, lorsque le meneur du 51ème état faisait chuter Team USA à Athènes, Alvarado a le profil parfait pour faire le show lors des jeux. Et on a hâte de voir ça!