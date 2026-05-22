LeBron James s’est exprimé sur son avenor dans son podcast et ses intentions restent floues.

LeBron James continue d’entretenir le mystère autour de la suite de sa carrière. Pas de retraite annoncée, pas non plus de garantie qu’il sera encore un joueur des Los Angeles Lakers la saison prochaine, mais une réflexion assumée sur ce qu’il veut pour la suite de son immense carrière.

Dans le dernier épisode de son podcast Mind the Game, le King a expliqué qu’il n’avait pas encore réellement commencé à se projeter vers une éventuelle 24e saison NBA.

« Je suis encore dans une phase où je prends simplement mon temps. Je n’y ai même pas vraiment réfléchi », a-t-il confié.

« Évidemment, je comprends que je suis free agent et que je peux contrôler mon propre destin. Que ce soit rester ici avec les Lakers dans un futur proche… ou aller ailleurs. »

Des propos qui ne ressemblent pas vraiment à ceux d’un joueur prêt à prendre sa retraite dans les prochaines semaines. En revanche, ils traduisent clairement le fait que LeBron veut prendre du recul avant de décider dans quel contexte il souhaite poursuivre sa carrière.

La différence avec OKC l’a marqué

Le quadruple champion NBA a d’ailleurs insisté sur le fait que le basket n’était même pas encore sa priorité immédiate.

« Je n’en suis même pas encore là. Je n’ai même pas encore pris mes vacances en famille », a expliqué James. « Je pense qu’à un moment en juin, puis quand la free agency commencera en juillet, peut-être même jusqu’en août, on commencera à avoir une idée de ce à quoi mon futur pourrait ressembler. »

Le timing et le contexte de ces déclarations intriguent forcément. Plus tôt dans l’épisode, LeBron avait notamment expliqué que l’Oklahoma City Thunder disposait simplement de davantage de talent et de profondeur d’effectif que les Lakers cette saison, pour expliquer le sweep reçu en demi-finale de Conférence. Une manière assez transparente de souligner les limites du roster construit autour de lui et de Luka Doncic.

Difficile de ne pas y voir une forme de pression envoyée à Rob Pelinka et au front office des Lakers. Los Angeles sait que chaque intersaison avec LeBron James devient un exercice d’équilibriste : convaincre la légende vivante que le projet peut encore viser le titre immédiatement.

Reste maintenant à savoir si ce discours débouchera simplement sur des demandes de renforts… ou sur une réflexion plus profonde concernant une éventuelle dernière aventure ailleurs.