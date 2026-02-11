Une série légendaire de LeBron James prend fin

Il a essayé, mais en vain. Son début de saison manqué, avec 14 matches ratés d’entrée, a mis en péril la série de 21 sélections consécutives pour l’une des trois All-NBA Teams de LeBron James. Depuis, le King s’est efforcé de jouer chaque match ou presque malgré des articulations qui grincent du haut de ses 41 printemps. Sans surprise, il a finalement atteint le seuil fatidique des 18 rencontres manquées sur une saison. Une barre synonyme d’inéligibilité pour les trophées NBA puisque la ligue impose un minimum de 65 matchs disputés. Absent la nuit dernière pour cause d’arthrite, ce qui l’avait déjà privé du premier mois de la saison, le natif d’Akron n’a pas pris part à la lourde défaite des Los Angeles Lakers contre les San Antonio Spurs (108-136).

C’est donc une série légendaire qui prend fin. Un record, bien évidemment. Et une performance qui sera extrêmement difficile à répliquer tant la longévité de LeBron James est hors norme. Cette règle des 65 matches est d’ailleurs remise en question récemment puisqu’elle menace de sérieux candidats aux différentes récompenses comme Victor Wembanyama pour le DPOY ou Nikola Jokic pour le MVP.

« Ça devrait juste être une indication pour ceux qui votent [plutôt qu’une règle] », souligne notamment JJ Redick, qui disposait d’ailleurs d’une voix lorsqu’il était encore un consultant pour les médias après sa carrière de joueur et avant de devenir coach des Lakers.

LeBron James aurait-il vraiment été un candidat très crédible à l’une des trois All-NBA Teams ? Il semble y avoir plusieurs joueurs plus impactants que lui cette saison. Aussi bien en termes de qualité de jeu, d’influence sur le succès de leur équipe ou même tout simplement statistiquement. La production du quadruple MVP est impressionnante pour son âge mais il aligne les plus petites moyennes depuis sa saison rookie avec 21,8 points, 5,7 rebonds et 6,9 passes par match.

