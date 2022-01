LeBron James et Stephen Curry restent les rois du marketing

La NBA a dévoilé la liste des joueurs et des équipes qui vendent le plus de maillots.

LeBron James est le visage de plusieurs générations. Stephen Curry est lui la figure d'une révolution du jeu en NBA. Les deux superstars sont donc, sans grande surprise, les deux joueurs qui attirent le plus les fans. Pour preuve, ils arrivent en tête des ventes de maillots, avec un avantage pour le King.

LeBron James Stephen Curry Giannis Antetokounmpo Kevin Durant Luka Doncic Jayson Tatum Ja Morant Trae Young Klay Thompson Damian Lillard

Kevin Durant a beau être le meilleur joueur du monde, il n'est que quatrième. Double-MVP et champion NBA, Giannis Antetokounmpo reste derrière LBJ et Steph. Le MVP en titre, Nikola Jokic, est d'ailleurs carrément absent du top-15. Les percées de Ja Morant et Trae Young représentent sans doute le passage de relais vers les deux stars du futur, avec Luka Doncic, cinquième, évidemment.

Stephen Curry et LeBron James sont aussi les deux joueurs qui mènent les votes pour le All-Star Game, une autre preuve de leur popularité.