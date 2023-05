La série noire de LeBron James dans le money time

LeBron James n’a jamais été une gâchette à trois-points mais, à force de travail, le King a développé un tir plus que correct derrière l’arc. Sauf que son adresse extérieure le fuit au pire des moments sur ces playoffs. En effet, il ne parvient pas à trouver la cible de loin, et notamment dans les quatrièmes quart-temps. Selon ESPN, il a manqué 19 tentatives à trois-points de suite durant les 12 dernières minutes d’un match. C’est la plus longue série de ratés en playoffs depuis 25 ans. Il n’a plus marqué un panier primé dans le money time depuis le Game 2 du premier tour.

Aligné durant l’intégralité du quatrième quart-temps jeudi soir, LeBron James a raté trois tentatives à trois-points et six sur l’ensemble de la partie. Les Los Angeles Lakers ont d’ailleurs été remontés par les Denver Nuggets à ce moment du match suite au gros coup de chaud de Jamal Murray, auteur de 23 de ses 37 points dans les 12 dernières minutes.

James tourne à 23% derrière l’arc sur ces playoffs. Et même 5% sur les quatrièmes quart-temps. Le quadruple MVP va bien se réveiller à un moment et en coller 5 ou 6. Mais d’ici ça, ce sera peut-être trop tard pour la formation californienne.

