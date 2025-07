LeBron James, une cinquième équipe sur les rangs ?

Quatre équipes ont d'ores et déjà contacté LeBron James. Et si le Miami Heat proposait lui aussi un trade aux Los Angeles Lakers ?

L’avenir de LeBron James au Los Angeles Lakers est flou. La frustration générée par l’arrivée de Luka Doncic pousse certaines équipes à se renseigner sur sa situation. Son agent Rich Paul a déclaré que quatre équipes l’ont contacté car elles sont intéressées par un trade.

Selon l’insider Brandon « Scoop B » Robinson, il s’agit des Mavericks, des Clippers, des Cavaliers et des Warriors.

Pour Zach Lowe, une autre équipe pourrait être une option intéressante : le Miami Heat. Pour le coup, Lowe ne dit pas qu’il y a eu des discussions, mais pour lui un deal entre les Los Angeles Lakers et le Miami Heat aurait du sens.

« Je ne sais pas si quelqu’un l’a vraiment mentionné, mais il y a un trade ‘Heat reunion’ qui aurait du sens pour les deux parties », a-t-il expliqué dans son dernier podcast. « Pour être clair, je ne pense pas qu’ils en aient parlé, mais si on avance des idées… »

« Ils ont du salaire avec des joueurs décents. Ils ont un jeune pivot rim-runner avec lequel Luka Doncic pourrait évoluer, Kel’el Ware. Et ils sont une équipe où LeBron a joué et qu’il connaît. Et il y a un côté romantique à cela. Herro, plus LeBron, plus Bam, je pense qu’ils peuvent très bien jouer ensemble. »

Bon, là on est sur un journaliste, très connaisseur certes, qui émet des hypothèses. Mais là où cette hypothèse semble pouvoir prendre forme, c’est que Udonis Haslem a de son côté commencé une « campagne de recrutement ».

« Je me fiche de qui ils amènent à LA. Les Lakers n’ont pas pour le moment un roster pour jouer le titre », a-t-il déclaré sur NBA TV. « Si LeBron James veut se positionner dans une situation pour jouer le titre, c’est une autre opportunité qu’il a besoin de chercher. Et je connais un endroit où il est le bienvenu, sera toujours le bienvenu. »

Et Udonis Haslem n’est plus un simple joueur du Miami Heat. Déjà à l’époque, sa voix portait. Mais désormais il est Vice President of Basketball Development de la franchise, et son avis a forcément un peu de poids.

Bon, on est encore loin, très loin, d’un départ de LeBron James. La frustration et les tensions avec les Lakers ont bien le temps de se calmer. Et côté Miami, les relations avec Pat Riley quand il a choisi de revenir à Cleveland n’étaient pas forcément des meilleures.

Mais forcément, avec déjà quatre équipes ayant contacté Rich Paul, on s’attend quand même à pas mal de rumeurs cet été. Et un move n’est pas autant à exclure que ce que l’on aurait pu penser il y a quelques mois.