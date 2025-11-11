LeBron James va s’entraîner avec l’équipe G League des Lakers

LeBron James, toujours blessé, va s’entraîner cette semaine avec les South Bay Lakers pour accélérer son retour sur les parquets NBA.

LeBron James a beau être une légende vivante, il n’échappe pas aux étapes classiques d’un retour de blessure. Le joueur des Los Angeles Lakers va reprendre l’entraînement cette semaine… avec la franchise G League du club, les South Bay Lakers.

Touché par une sciatique avant le début du camp d’entraînement, LeBron n’a encore participé à aucune séance collective depuis le début de la saison. L’entraîneur JJ Redick a confirmé lundi que la star de 40 ans allait rejoindre l’équipe affiliée pour accélérer sa remise en forme.

« Il est littéralement en train de s’entraîner avec South Bay aujourd’hui », avait d’abord indiqué Redick avant que les Lakers ne précisent que la session aura lieu plus tard dans la semaine, le calendrier de la G League ne permettant pas de le faire lundi.

Un retour encore sans date

LeBron devrait manquer l’intégralité du road trip de cinq matches actuellement disputé par les Lakers, mais son retour sur les parquets se rapproche. L’objectif est de tester sa condition physique et son dos avant d’envisager une réintégration au groupe NBA.

La saison dernière, le quadruple MVP avait encore tourné à 24,4 points, 7,8 rebonds et 8,2 passes en 70 rencontres. Malgré son absence, les Lakers affichent un solide bilan de 8-3, actuellement quatrièmes de la Conférence Ouest.

Un premier passage par le groupe G League pour LeBron, donc, probablement plus symbolique que nécessaire, mais suffisant pour rappeler qu’à 40 ans, il reste prêt à tout faire pour rejouer vite… même enfiler un autre maillot des Lakers, celui de South Bay.

Victor Wembanyama, une ligne de stats historique après un finish de folie