LeBron raconte son pick up game avec Michael Jordan à 16 ans

LeBron James a 40 ans, ce qui lui permet d'avoir des souvenirs liés au basket qui remontent à l'époque où Michael Jordan jouait encore. Les gens ne le savent pas forcément, mais leurs chemins se sont croisés, lorsque MJ portait le maillot des Washington Wizards en 2001. Ce n'était pas en NBA, puisque LeBron n'était pas encore majeur, mais du côté de Chicago, hors-saison. C'est ce qu'il a raconté dans le podcast New Heights, animé par les frères Travis et Jason Kielce, stars de NFL.

"C'était à Chicago, sur le terrain de Michael Jordan qui s'appelle Hoops. Les anciens ne laissaient pas les jeunes jouer sur ce terrain. J'avais 16 ans, j'étais sophomore au lycée. Il y avait Michael Jordan, Antoine Walker, Penny Hardaway, Ron Artest, Michael Finley, tous ces gars-là. Il y a une vidéo où Metta World Peace en parle.

Qui a défendu sur moi ? Personne ! C'était impossible de défendre sur moi. Quand j'ai enfin pu accéder à ce pick up game, je me suis dit que j'allais tout défoncer. Mais j'étais stressé ! Je voulais jouer comme un dingue et j'ai réussi à le faire".

On aurait bien aimé être une petite souris pour voir LeBron James sur le même parquet que Michael Jordan and co ce jour-là.