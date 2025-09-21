« Mes derniers souvenirs “normaux” datent du lycée. » LeBron James raconte le prix de la lumière, tout en l’orientant parfois vers ses fils. Composer avec la célébrité, la diriger, sans s’y noyer : son véritable art.

LeBron James a beau compter 23 saisons NBA, une montagne de trophées et une longévité jamais vue, il y a un territoire qu’il a perdu très tôt : l’anonymat. Dans l’émission “360 with Speedy”, le quadruple champion a lâché une phrase qui marque (sans surprendre pour autant) : ses derniers souvenirs “normaux” remontent… au lycée. Plus précisément à l’été suivant son premier titre d’État, au début de sa seconde. Depuis, la vie publique ne l’a plus lâché.

Pour LeBron James , la normalité, c’était avant

Enfant d’Akron, LeBron James évoque les jeux dans la cour, les après-midis à traîner dehors, l’insouciance des projets et des barres de traction transformées en cages de but. Ce monde s’est refermé quand la hype a explosé. Dès la mi-adolescence, tout le pays voulait voir “The Chosen One”. La célébrité n’a pas attendu la Draft ; elle s’est invitée dans les gymnases de l’Ohio et ne l’a plus quitté.

Aujourd’hui, la star raconte le quotidien avec des contraintes simples et concrètes. Aller au cinéma “avant que les lumières s’éteignent” ? Mission quasi impossible. Accompagner sa fille dans un parc d’attractions ? Trop d’attention, trop de téléphones, pas assez de respiration. LeBron refuse de jouer les martyrs : il aime sa vie, assume ses choix et répète qu’il ne troquerait rien. Mais le prix existe, et il le regarde en face.

Chercher du calme sans disparaître

Pour se préserver, LeBron s’est trouvé un refuge : le golf. “C’est dur… et on me laisse tranquille”, glisse-t-il. Le parcours devient un sas, un endroit où l’on peut rater, recommencer, rire entre amis, sans micro ni caméra. Le terrain n’efface pas la célébrité, il l’étouffe juste assez pour reprendre son souffle.

Ce besoin d’îlots s’étend à sa vie de famille. LeBron parle de communication, d’honnêteté, d’accepter l’inconfort quand on partage la même maison depuis vingt ans. Pas de storytelling sirupeux : un mode d’emploi lucide pour durer à deux, loin des projecteurs quand c’est possible, malgré eux quand ça ne l’est pas.

La franchise du discours frappe parce qu’elle casse l’illusion de la toute-puissance. LeBron James sait que chaque selfie demandé est un rappel de ce qu’il a gagné… et de ce qu’il a laissé. Il dit aussi qu’il a trouvé un équilibre : des moments de normalité arrachés à l’anormal. Des bulles de silence entre un shoot promotionnel, une séance de muscu et un avion.

Le paradoxe assumé de la lumière

Reste un paradoxe que LeBron connaît trop bien : il dit le prix de la célébrité, et dans le même mouvement, il braque lui-même la lumière sur les siens. Son récent post pour Bryce l’illustre parfaitement. Il sait ce que vaut un coup de projecteur quand on s’appelle James, il sait aussi ce qu’il coûte. Alors il choisit ses moments. Il encadre l’exposition, raconte la fierté du père, mesure le bruit que cela génère… et assume.

Le prix de la gloire ne sera jamais soldé. Mais LeBron ne se raconte pas d’histoires : il compose avec la lumière, il la dirige, il la filtre. Parfois, il s’en éloigne sur un fairway ; parfois, il la tend à ses enfants, avec prudence et contrôle. La normalité ne reviendra pas et ce n’est plus l’objectif. L’enjeu, désormais, c’est d’orchestrer l’exceptionnel sans se laisser submerger par lui.

