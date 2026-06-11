Après le plus grand comeback de l'histoire des Finales NBA, Charles Barkley a livré une charge mémorable contre les Spurs et De'Aaron Fox.

Les San Antonio Spurs sont passés de l'exploit au cauchemar mercredi soir. Après avoir compté jusqu'à 29 points d'avance dans le Game 4 des Finales NBA, les Texans se sont finalement inclinés 107-106 face aux New York Knicks, qui ont signé le plus grand comeback de l'histoire des Finales.

Une remontée historique qui a provoqué la colère de Charles Barkley sur le plateau d'Inside the NBA.

« L'équipe la plus stupide de l'histoire de la civilisation »

Alors que plusieurs observateurs saluaient la performance des Knicks, Barkley a refusé de leur attribuer tout le mérite.

« Ils n'ont pas été extraordinaires ! »

Relancé par Kenny Smith, l'ancien MVP a poursuivi son raisonnement sans détour.

« Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu l'équipe de basket la plus stupide de l'histoire de la civilisation. »

Puis Barkley a détaillé ce qui l'a rendu fou durant l'effondrement de San Antonio.

« Ils avaient 25 points d'avance et ont pris huit tirs à trois points d'affilée. C'était l'un des matches les plus mal gérés et les plus stupides que j'aie jamais vus. Quand vous gâchez une avance de 29 points, l'autre équipe doit être aidée. »

Selon lui, les Spurs ont offert le match aux Knicks.

« Les Spurs ont aidé les Knicks à gagner cette rencontre en faisant certaines des choses les plus stupides que j'aie jamais vues sur un terrain de basket. Quand ils avaient 25 points d'avance, ils ont pris huit tirs à trois points de suite sans jamais utiliser le chrono. »

Avant de conclure avec une formule dont il a le secret :

« Les Knicks ont reçu un cadeau de Noël au mois de juin ! »

De'Aaron Fox particulièrement ciblé

Barkley s'en est également pris à De'Aaron Fox après son lay-up contré par OG Anunoby dans les dernières secondes.

« C'était une action stupide. Il n'avait aucune raison de prendre ce tir. »

Pour Barkley, le meneur des Spurs aurait simplement dû conserver le ballon et provoquer une faute.

« Ils avaient juste besoin de se faire faute. Il n'y avait aucune raison de tenter ce tir. »

L'ancien power forward a toutefois précisé que Fox n'était pas le seul responsable.

« C'était une erreur monumentale de De'Aaron Fox. Mais quand vous perdez une avance de 29 points... rien que de le dire, ça paraît irréel. »

Puis il a conclu avec une dernière charge.

« Je suis dans la NBA depuis quarante ans, probablement même plus si on compte tout. Et je n'ai jamais vécu ce que j'ai vu ce soir.

Si tu es un Spur, tu peux te frapper toit-même parce que c’est le basket le plus stupide que j’ai pu voir lors des 63 années de ma vie. »

Menés désormais 3-1 dans la série, Victor Wembanyama et les Spurs n'ont plus le droit à l'erreur avant le Game 5.