Les 10 meilleurs pivots en NBA en 2023

Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

L’homme pour qui les Kings ont sacrifié Tyrese Haliburton. Est-ce que ça valait vraiment le coup ? L’avenir le dira. Domantas Sabonis reste un super joueur de basket. Faible en défense mais fort en attaque. Un 20-10-5 potentiel chaque soir.

Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

Les fondamentaux parfaits. Nikola Vucevic aurait été une superstar dans les années 90. C’est encore un All-Star aujourd’hui, notamment parce qu’il a ajouté le tir à trois-points à sa panoplie. Mais malgré tout son talent, il pèse parfois moins que certains pivots moins talentueux offensivement mais plus fort dans l’impact.

Les 10 meilleurs meneurs NBA en 2023

Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)

L’un des meilleurs « rim runner » de la NBA, si ce n’est le meilleur. Jarrett Allen a vraiment passé un cap. Il suit une potentielle carrière à la DeAndre Jordan avec une afro en plus et peut-être une meilleure longévité. C’est une pièce maîtresse de l’une des jeunes équipes les plus excitantes de la ligue !

Al Horford (Boston Celtics)

Il est discret pendant une majeure partie de l’année mais Al Horford est encore et toujours une pierre angulaire de son équipe. Un pivot atypique, ailier-fort de formation, gros défenseur sans pour autant être un bon rebondeur ou un protecteur de cercle. Il peut être facile de le sous-estimer car ses statistiques ne reflètent pas complètement son impact. Mais ceux qui le suivent depuis des années savent.

Deandre Ayton (Phoenix Suns)

Il n’est pas toujours respecté à sa juste valeur aux Suns – c’est aussi pourquoi il a voulu se barrer cet été – mais Deandre Ayton est déjà une vraie valeur sûre à son poste, quatre ans après son arrivée en NBA. Il est taillé dans le marbre tout en étant très mobile et c’est clairement un très bon « two way player. » Il a même le potentiel pour aller plus haut, à lui de le développer.

Les 10 meilleurs ailiers en NBA en 2023

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Sur les stats et le talent pur, Karl-Anthony Towns pourrait grimper de deux places et monter sur le podium. Le problème, c’est qu’il y a une part d’intangible presque abstraite qui rentre en compte dans notre classement. Comme l’attitude. Le mental. Le leadership. C’est dans tous ces aspects que KAT a déçu depuis le début de sa carrière. C’est pourquoi il n’est finalement que cinquième.

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Il est souvent sous-estimé. Rudy Gobert n’est pas qu’un défenseur. Son apport en attaque est parfois incompris. Le Français créé du jeu avec ses écrans, ses mouvements vers le cercle et sa bonne qualité de passe. Même si c’est vrai qu’il peine à punir des défenseurs plus petits quand l’adversaire évolue en small ball (aussi parce que ses coéquipiers « l’oublient » souvent dans ces situations). En défense, c’est un schéma à lui tout seul. Le meilleur protecteur de cercle de la ligue.

Bam Adebayo (Miami Heat)

Bam Adebayo n’a jamais été nommé DPOY mais il est pourtant un défenseur plus polyvalent que Rudy Gobert. Un peu moins dominant près du cercle mais tout de même capable de dissuader les attaquants adverses de tenter leur chance. C’est surtout un bien meilleur attaquant. Plus adroit à mi-distance, plus complet et un passeur intéressant depuis la tête de raquette. Le Heat attend encore qu’il passe le cap de star à superstar.

Les 10 meilleurs arrières NBA en 2023

Joel Embiid (Philadelphia Sixers)

Dauphin de Nikola Jokic lors des deux votes pour le MVP, Joel Embiid se retrouve encore à la deuxième place. Mais l’écart entre le Serbe est lui reste léger alors qu’il compte quelques bonnes longueurs d’avance sur la troisième place. La star des Sixers est une machine à scorer. Un héritier d’Hakeem Olajuwon ou de Shaquille O’Neal. Un intérieur qui domine des deux côtés du terrain.

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Il est le double-MVP en titre donc ce n’est pas une surprise de le retrouver en première position de notre classement. Nikola Jokic est plus qu’une superstar, c’est un système à lui tout seul. Construire une équipe qui gagne autour d’un pivot n’est pas simple à notre époque. Il est le seul avec Joel Embiid à vraiment pouvoir assumer ce statut en NBA. Et même s’il est moins bon que le Camerounais en défense, il est un peu plus fort dans toutes les autres catégories ou presque. En tout cas suffisamment pour nous sembler comme le joueur numéro un sur sa position.