Les 12 Bleues qu’on emmènerait au Mondial 2026

La Coupe du monde féminine va se dérouler du 4 au 13 septembre prochain en Allemagne. Si les Bleues se sont qualifiées plutôt facilement lors du tournoi de qualification à Lyon en février, le niveau de jeu a parfois laissé un goût amer. En attendant la liste de Jean-Aimé Toupane, on s'est donc demandé quelles seraient les 12 joueuses qui créeraient le bon effectif capable d'aller chercher une médaille pour la France.

Les arrières :

Chez les arrières, Pauline Astier mériterait amplement sa sélection. Déjà auteure d'une très bonne saison avec Prague où elle a remporté le championnat tchèque, la joueuse de 24 ans est désormais en train d'exploser à New York. Rookie dans l'équipe du Liberty et surtout titulaire en l'absence de Ionescu, elle est clairement une des meilleures "jeunes" de la WNBA. Présente lors du dernier Euro et des qualifications, il y a de grandes chances de la voir dans la liste de Jean-Aimé Toupane. Mais dans un rôle accru ?

MVP de la boulangère Wonderligue, MVP des finales, meilleure jeune de l'Euroligue, 5 majeur de l'Euroligue et MVP de la finale de Coupe de France, on se passe de mots pour qualifier la saison folle que nous a signé Leïla Lacan. La meneuse de 22 ans appuie son statut de joueuse phare et pourrait bien poursuivre sur sa lancée en WNBA. Si sa franchise est en difficulté, Leila est toujours aussi performante. Sauf cataclysme, elle sera avec les Bleues, après sa participation aux JO 2024 et à l'Euro 2025.

Elle est devenue incontournable. Joueuse star de l'équipe de France depuis plusieurs années, Marine Johannès est en ce moment sur un nuage. Après une bonne saison de sa part à Galatasaray, la Normande est retournée au Liberty pour sa cinquième saison en WNBA. À 31 ans, et avec un coach qui lui fait confiance, elle est en train de signer sa meilleure année sous le maillot de New York. On devrait bien sûr voir son nom figurer parmi les Bleues.

Marine Johannès was LIGHTS OUT from three-point land in the @nyliberty's dub 🥵 She recorded 21 PTS, a new CAREER-HIGH 7 3PM, and 5 AST!#WNBASeason30 pic.twitter.com/nEeOhNRWch — WNBA (@WNBA) May 28, 2026

Penser à Marine Fauthoux peut être un pari, après sa rupture du ligament croisé. Pourtant, on n'a pas trop de doutes sur les capacités de Marine à revenir à son meilleur niveau. Encadrée par une franchise expérimentée, et entourée de ses deux coéquipières tricolores en la présence de Johannès et Fauthoux, la meneuse de 25 ans a fait son retour sur les parquets il y a deux jours, 1 an après sa blessure, pour ses débuts en WNBA. Avec encore deux mois de compétition au plus haut niveau, Fauthoux devrait être prête à retrouver le maillot de l'équipe de France.

Carla Leite est la seule joueuse de cette liste qui n'a vécu aucune compétition avec l'équipe de France, avec seulement 4 sélections pour la meneuse. Mais à 22 ans, la Française, partie s'expatrier aux États-Unis, s'éclate avec sa nouvelle franchise de Portland. Joueuse capitale de son équipe, elle est petit à petit en train de faire parler d'elle. Profil unique et facilitatrice de groupe avec son énergie et sa détermination, elle a tout pour performer avec l'équipe de France en septembre prochain.

Carla Leite, la pépite française commence à se faire un nom

Les ailières

Chez les ailières, on ne peut pas ne pas prendre Valériane Ayayi. Capitaine des Bleues depuis le départ de Sarah Michel Boury, la joueuse de 32 ans a tout connu avec la sélection. Si aujourd'hui elle est en difficulté avec Phoenix, elle ne reste pas moins une joueuse capitale. Sa saison avec Prague a été exemplaire et on sait qu'elle fera tout pour ramener un titre avec la France.

Meilleure joueuse du tournoi de qualification à la Coupe du monde en février dernier, Janelle Salaün a prouvé à de multiples reprises pourquoi elle avait sa place dans l'équipe de France. Avec Prague et Golden State, l'ailière de 24 ans démontre chaque jour ses talents de shooteuse et ses atouts athlétiques. En progression constante, on devrait bien la voir avec les Bleues.

On ne peut pas parler de la France de 2026 sans y intégrer le nom de Gabby Williams. Vainqueure de l'Euroligue avec le Fener, Gabby est le facteur X des Bleues et elle compte bien se donner les moyens pour faire briller le drapeau tricolore. Joueuse fédératrice, la Française s'impose pas à pas dans sa nouvelle franchise des Valkyries. Avec un record en carrière de 27 points dimanche, elle est en train de monter en puissance avant la Coupe du monde.

⚔️ Gabby Williams against Las Vegas Aces: ▫️ 27 PTS (career-high)

▫️ 6 REB

▫️ 2 STL

▫️ 1 AST in 27 minutes. pic.twitter.com/91ntsLS5v8 — ʀᴏᴏᴋɪᴇ 🌿 (@CoachRookie) June 7, 2026

Pour la dernière de nos ailières, on aimerait bien voir Noémie Brochant de retour sous le maillot bleu. Titulaire avec le Mercury, la Française a pris ses aises en WNBA. La Val-d'Oisienne de 26 ans fait pour le moment une saison solide malgré le mauvais début de sa franchise. Très bonne shooteuse et joueuse qui sait écarter, elle pourrait être un vrai atout en sortie de banc.

Les intérieure

On passe aux intérieures pour finir, et le gros changement de l'équipe de France va venir de ce côté-là. Enceinte, Iliana Rupert sera absente de la liste. L'intérieure française est un élément clé des Bleues depuis plusieurs années et il faudra combler le manque. Comme pour les qualifications, on pense qu'Alexia Chery sera celle sélectionnée par Toupane. Sortie d'une bonne saison, à 27 ans, la joueuse de Villeneuve-d'Ascq va pouvoir apporter toute son expérience au groupe.

Autre joueuse d'expérience, Marième Badiame devrait faire partie des 12 qui partiront pour Berlin. Victorieuse dans le championnat italien avec Schio cette saison, la joueuse de 31 ans peut être un vrai bénéfice pour la dynamique du groupe.

Enfin, Dominique Malonga est la dernière joueuse de la liste. À seulement 20 ans, la joueuse de Seattle fait parler d'elle par son talent depuis plusieurs années. Olympienne à 18 ans, elle a explosé très tôt au plus haut niveau français avant de partir vers la WNBA. Excellente dans la raquette et avec une coordination rarissime pour son physique, la pivot a tout pour briller sous le maillot de la France lors de ce mondial.

Dominique Malonga tonight 🔥 • 21 points

• 8 rebounds

• 8/15 FG pic.twitter.com/GWy8sleQ5g — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 9, 2026

La liste finale par ordre alphabétique

Pauline Astier Valériane Ayayi (C) Marième Badiame Noémie Brochant Alexia Chery Marine Fauthoux Leïla Lacan Carla Leite Dominique Malonga Marine Johannès Janelle Salaün Gabby Williams

Cette liste est bien sûr une idée de ce qu'on se fait de l'effectif des Bleues pour la Coupe du monde en attendant celle de Jean-Aimé Toupane.