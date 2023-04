Les 4 affiches de playoffs déjà connues

Conférence Est

Philadelphia Sixers (3e) contre Brooklyn Nets (6e)

Les Nets ont arraché la sixième place à l'issue d'une saison très bizarre, marquée par de très nombreux épisodes allant du licenciement de Steve Nash (oui, c'était cette saison !) à la suspension de Kyrie Irving ou encore le transfert de Kevin Durant. Brooklyn se retrouve face à un gros morceau. Les Sixers de Joel Embiid seront assez largement favoris de cette série et ils auront intérêt à tenir leur rang, sans quoi des têtes pourraient tomber cet été.

Cette saison : 4-0 pour Philadelphia

Cleveland Cavaliers (4e) contre New York Knicks (5e)

Une série qui s'annonce très, très disputée ! Les Cavaliers ont sans doute plus de talents et de potentiel, notamment parce que l'arrivée de Donovan Mitchell, justement convoité par les Knicks, les a fait basculer dans une autre dimension. Mais la pression risque d'être justement sur les joueurs de Cleveland. L'équipe de New York, beaucoup plus combative depuis que Jalen Brunson en a pris les rênes, n'aura presque rien à perdre et elle paraît mieux équipée que lors de son dernier passage en playoffs il y a deux ans.

Cette saison : 3-1 pour New York

Conférence Ouest

Sacramento Kings (3e) contre Golden State Warriors (6e)

Un choc qui sent la poudre et les tirs à trois-points à gogo. Les Kings ont mis fin à 17 ans de disette en accrochant enfin les playoffs mais malgré tout leur talent offensif, parviendront-ils à défendre au moins 4 matches pour faire respecter leur troisième place à l'Ouest ? Les Warriors, champions en titre, ne sont pas la tête de série numéro 6 habituelle. Au complet, Golden State peut faire mal dans cette Conférence. En tout cas, c'est le duel qu'espérait Draymond Green pour éviter de trop grands déplacements.

Cette saison : 3-1 pour Golden State

Phoenix Suns (4e) contre Los Angeles Clippers (5e)

Le choc le plus attendu de ce premier tour. L'affiche de la mort entre deux candidats au titre. Mais les Clippers risquent de jouer sans Paul George alors que les Suns sont au complet. Le duel entre Kevin Durant et Kawhi Leonard promet son pesant de cacahuètes. Avec Chris Paul, Devin Booker et Deandre Ayton à ses côtés, KD part favori. C'est une série à ne absolument pas manquer.

Cette saison : 2-2 !

