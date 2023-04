Lakers et Heat en favoris : Les affiches complètes du play-in !

L'instauration du play-in continue de porter ses fruits avec une dernière journée de saison régulière très disputée. Il a fallu attendre ces ultimes rencontres pour déterminer le classement exact, notamment au sein de la Conférence Ouest. Il y aura quelques affiches bien sympathiques à élimination directe avant le coup d'envoi de la post-saison le weekend prochain.

Les premiers matches entre 7e et 8e sont prévus dans la nuit de mardi à mercredi avec les duels entre les 9e et 10e programmés le lendemain. Le match entre le perdant de 7 contre 8 et le vainqueur de 9 contre 10 auront lieu dans la nuit de jeudi à vendredi.

Conférence Est

Miami Heat (7e) contre Atlanta Hawks (8e)

Premier l'an dernier, le Heat est descendu de plusieurs crans cette saison. Mais les Floridiens restent potentiellement armés pour gêner certains favoris au titre en misant sur le talent et l'expérience des Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry ou encore Kevin Love. Il ne faudra pas sous-estimer de trop cette équipe, même s'il n'a pas les armes pour aller très loin. Mais Miami devra d'abord se défaire d'une équipe d'Atlanta très moyenne, qui a enchaîné les performances en demi-teinte pendant des mois. Les Hawks ne sont pas vraiment forts mais ils ne sont pas mauvais non plus. Ils représentent parfaitement l'esprit du milieu de tableau.

Cette saison : 3-1 pour Miami

Toronto Raptors (9e) contre Chicago Bulls (10e)

Deux équipes qui ont réussi à se relever pour finalement atteindre le top-10. Deux équipes qui chercheront à sauver leur saison. Le duel promet d'être équilibré.

Cette saison : 2-1 pour Toronto

Conférence Ouest

Los Angeles Lakers (7e) contre Minnesota Timberwolves (8e)

Sans doute le duel le plus attendu du play-in. C'est celui où l'on retrouvera le plus de stars sur le parquet. Parce qu'il y a les Lakers de LeBron James et d'Anthony Davis mais aussi les Timberwolves de Karl-Anthony Towns et d'Anthony Edwards. La présence de Rudy Gobert est incertaine après le coup porté à Kyle Anderson hier soir. Les Angelenos ont bien remonté la pente après un début de saison catastrophique. Pour le King, aller en playoffs est une obligation après l'échec de l'an dernier : il n'a pas fini dans le top-8 deux saisons de suite depuis les deux premières de sa carrière.

Cette saison : 2-1 pour Minnesota

New Orleans Pelicans (9e) contre Oklahoma City Thunder (10e)

Les Pelicans ont raté le coche hier soir et ils joueront le play-in sans Zion Williamson mais avec un avantage d'expérience sur le Thunder, l'une des plus jeunes équipes de la ligue.

Cette saison : 3-1 pour New Orleans