CQFR : Clippers et Warriors en playoffs, les Lakers au play-in

Hawks @ Celtics : 114-120

Sixers @ Nets : 134-105

Hornets @ Cavaliers : 95-104

Heat @ Magic : 123-110

Bucks @ Raptors : 105-121

Rockets @ Wizards : 114-109

Pistons @ Bulls : 81-103

Spurs @ Mavericks : 138-117

Pelicans @ Timberwolves : 108-113

Grizzlies @ Thunder : 100-115

Kings @ Nuggets : 95-109

Jazz @ Lakers : 117-128

Clippers @ Suns : 119-114

Warriors @ Trail Blazers : 157-101

Playoffs, play-in : le dénouement enfin connu à l'issue d'une soirée très tendue

C'était la soirée de tous les dangers en NBA. Plusieurs joueurs équipes de la Conférence Ouest jouaient pour déterminer leur place finale au classement, avec encore deux tickets de playoffs à distribuer.

- Les Clippers se sont fait peur. Virtuellement septièmes pendant une partie de la soirée - ce qui promettait au passage un choc avec les Lakers au play-in - Kawhi Leonard (25 points, 15 rebonds) et ses coéquipiers ont mis du temps à se ressaisir pour battre une équipe B des Suns. La superstar de Los Angeles a inscrit 12 points dans le money time pour finalement permettre aux siens de repasser devant dans les dernières minutes puis de se mettre à l'abri pour de bon.

- Menés à la pause, les Angelenos se sont repris en début de troisième quart-temps avant de sombrer à nouveau. Ils ont compté jusqu'à 10 points de retard un peu avant l'entame des 12 dernières minutes. Tout ça contre une équipe de Phoenix privée de 7 joueurs dont 4 titulaires... les Clippers vont retrouver ces mêmes Suns, cette fois-ci renforcés par Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul ou encore Deandre Ayton au premier tour des playoffs le weekend prochain. Ils vont devoir montrer un bien meilleur visage.

Les Lakers étaient hors de la course aux playoffs assez rapidement puisqu'une victoire des Warriors les condamnait à jouer le play-in. Golden State menait de presque 30 points au bout de quelques minutes. Mais les mauves et ors devaient tout de même assurer la septième place contre une formation du Jazz valeureuse malgré l'absence de ses joueurs majeurs, laissés au repos.

- LeBron James a tenu son rôle de patron. Il a donné le ton d'entrée en inscrivant 3 paniers à trois-points dans les premières minutes. Il en a planté 8 au total, dont 3 durant les 3 dernières minutes. Le King a paru en mission. Il était concentré et terriblement efficace. Il n'en fallait pas moins pour battre Utah. En effet, Los Angeles a longtemps eu du mal à se défaire de son adversaire du soir malgré les 36 point, 6 rebonds et 6 passes de sa superstar de 38 ans.

LeBron showed out in the Lakers W 👑 36 PTS

6 REB

6 AST

8 3PM They secure the #7 seed in the West 👀 pic.twitter.com/EVFfD7Mivg — NBA (@NBA) April 9, 2023

Rudy Gobert renvoyé chez lui après avoir frappé Kyle Anderson...

- La première saison de Rudy Gobert aux Timberwolves a été longue et difficile par moment. Avec des hauts, dont des performances dignes de ses standards la plupart du temps, mais aussi des bas. Elle a cependant touché le fond au moment où la tension était à son comble dimanche. C'est après une entame de match catastrophique, largement à l'avantage des Pelicans d'un Brandon Ingram déchainé, que Gobert a craqué. Le Français a frappé son coéquipier Kyle Anderson à l'issue d'un échange très houleux lors d'un temps mort sur le banc. Les deux joueurs ont rapidement été séparés, notamment après que Taurean Prince est poussé Gobert, et le pivot All-Star a été renvoyé chez lui par sa franchise. Il a depuis publié un message d'excuse sur Twitter et risque une potentielle sanction.

Gros craquage : Rudy Gobert frappe Kyle Anderson sur le banc

... Mais les Minnesota Timberwolves ont réussi le hold-up sans le Français

- C'est paradoxalement après la sortie de Gobert que les Wolves sont revenus dans la partie. Décalé au poste de pivot, sa position naturelle, Karl-Anthony Towns a inscrit 30 points en menant la révolte d'une équipe électrifiée par cet incident. Anthony Edwards a aussi brillé en compilant 26 points, 13 rebonds, 4 passes, 4 blocks et 4 interceptions. Il a notamment été décisif dans le money time, à l'image de cet enchaînement en fin de partie.

- Minnesota a donc battu New Orleans sur le fil, reprenant au passage la huitième place de la Conférence Ouest. Le Timberwolves affronteront les Lakers lors du premier match du play-in. Sans Jaden McDaniels, qui s'est bêtement cassé la main en tapant dans un mur hier, et sans doute sans Rudy Gobert. Pour les Pelicans, c'est le pire scénario possible. Ils avaient des chances de terminer cinquièmes ou sixièmes et l'ont longtemps été pendant la soirée. Tout ça pour finir neuvièmes à l'Ouest.

- Le coup de sang de Gobert n'était pas un acte isolé. La tension est aussi montée entre Mason Plumlee et Bones Hyland, même si les joueurs des Clippers n'ont pas échangé de coups après s'être retrouvés front contre front.

Mason Plumlee and Bones Hyland getting into it now pic.twitter.com/GQZFQ53CAS — Cage (@ridiculouscage) April 9, 2023

Pendant ce temps-là, les Warriors s'amusent

- Golden State a passé une soirée tranquille et sans stress. Les Warriors auraient encore pu descendre au play-in mais ils se sont baladés contre l'équipe F des Blazers. Ils ont tué le match en quelques minutes seulement, en passant notamment 55 points dans le premier quart-temps. Un record NBA pour une entame de rencontre. Supers adroits, ils ont planté 27 paniers primés au total. Dont 5 pour Stephen Curry (26 points), 6 pour Klay Thompson (20), 4 pour Jordan Poole (21) et 4 pour Moses Moody (25). Cerise sur le gâteau, les champions en titre finissent tout de même sixièmes et ils éviteront donc les Suns au premier tour pour affronter les Kings, l'adversaire espéré par Draymond Green.

Draymond Green explique pourquoi il veut affronter les Kings en playoffs

Killian Hayes et Theo Maledon terminent en fanfare

- Les jeunes meneurs français ont été plutôt bons lors des dernières semaines de la saison. Killian Hayes a enchaîné une deuxième performance consécutive à plus de 25 points. Auteur de 28 unités contre les Pacers au match précédent, l'ancien joueur de Cholet et d'Ulm a planté 26 pions, en plus de ses 8 rebonds et 7 passes, dimanche soir. Les Pistons se sont inclinés lourdement contre les Bulls mais Hayes termine sur une bonne note. Il boucle ainsi sa troisième saison NBA, sa meilleure sur le plan statistiques avec 10,3 points et 6,2 passes.

- Très bon match aussi pour Theo Maledon. Précis et adroit, il a compilé 18 points à 7 sur 13 aux tirs tout en distribuant 8 passes décisives et en prenant 6 rebonds. Il a été très précieux pour les Hornets, vainqueurs des Cavaliers dans un match sans grand intérêt. Le joueur de 21 ans s'est illustré depuis son retour dans l'effectif de Charlotte avec notamment 11,9 points et 8,3 passes de moyenne sur les 8 matches disputés après le break du All-Star Weekend.

- Les Français étaient décidément à la fête dimanche soir. Titularisés avec le Thunder, Olivier Sarr et Ousmane Dieng ont brillé lors de la victoire de leur équipe contre les Grizzlies. Le pivot a compilé 22 points et 15 rebonds tandis que son coéquipier a frôlé le triple-double en postant 22 points, 8 rebonds et 9 passes.

- Frank Ntilikina a aussi passé la barre des 10 points en marquant 12 pions lors d'une grosse défaite des Mavericks contre les Spurs en l'absence des cadres.

Quelques cartons insolite pour finir la saison

- Udonis Haslem a joué son dernier match de saison régulière avec le Heat. Il va tirer sa révérence après 20 ans de carrière à Miami (dont plusieurs en tant qu'emploi fictif). Mentor du vestiaire et très peu utilisé depuis 2017, le vétéran, qui a été honoré par la franchise et par les supporters, a eu le droit à 25 minutes de temps de jeu. Il en a profité pour inscrire 24 points... son meilleur total depuis 2009 ! Franchement, à ce stade, on peut parler de carton.

- Cam Thomas a encore une fois profité d'une opportunité laissée par les Nets pour se mettre en avant. Le gros scoreur du banc a planté 46 points en jouant titulaire en l'absence de Mikal Bridges et compagnie. C'est son quatrième match à plus de 40 points depuis février. Pas mal pour un jeune homme qui est scotché sur le banc de façon régulière. Seuls Vince Carter, Kyrie Irving et Kevin Durant comptent plus de matches à 40 points dans l'Histoire des Nets.

- ROY en G-League, Kenneth Lofton Jr s'est de suite illustré après avoir été rappelé en NBA par Memphis. Fraîchement signé pour 4 ans, le rookie a planté 42 points en prenant 14 rebonds lors d'un match sans enjeu la nuit dernière.

Kenneth Lofton Jr. had a career day 😤 42 PTS (career-high)

14 REB

68% FG pic.twitter.com/NlUZvh3bZg — NBA (@NBA) April 9, 2023

- Payton Pritchard a fini la saison avec un triple-double (30 points, 14 rebonds et 11 passes).