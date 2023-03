Draymond Green explique pourquoi il veut affronter les Kings en playoffs

Les Golden State Warriors sont mis sous pression par la montée en puissance des Minnesota Timberwolves sur cette fin de saison. Les champions en titre vont encore devoir batailler pour leur place en playoffs et il n’est pas impossible qu’ils jouent le play-in pour éventuellement arracher leur ticket. Mais la franchise californienne reste en position de se qualifier directement en accrochant la sixième place. Ils affronteraient alors probablement les Sacramento Kings au premier tour. Un match-up qui plaît à Draymond Green.

« Je ne serai pas frustré si le classement venait à rester le même et on jouerait alors Sacramento au premier tour. Je ne pense pas que les Kings ont une mauvaise équipe, ce n’est pas ça, c’est juste que c’est beaucoup plus simple pour se déplacer. C’est vraiment purement lié aux voyages. Si on peut juste faire une heure de bus, c’est beaucoup mieux pour nous. Au bout du compte, je me fiche de notre adversaire je sais que l’on aura notre chance dans tous les cas. »

Vu les difficultés des Warriors à l’extérieur cette saison, le raisonnement de Draymond Green se tient. Les Californiens ont gagné seulement 9 des 38 rencontres disputées en déplacement cette saison. Seuls les San Antonio Spurs, Houston Rockets et Detroit Pistons – les trois plus mauvaises équipes de la ligue – ont fait pire. Jouer à Sacramento représente des trajets moins importants et donc peut-être aussi moins de fatigue.

Les Warriors et les Kings se sont affrontés trois fois cette saison et Stephen Curry et ses camarades l’ont emporté à deux reprises. Les deux équipes se retrouveront une dernière le 8 avril prochain.

Jonathan Kuminga n’est pas que l’avenir des Warriors, il est aussi leur présent