On est encore loin du début de la saison 2024-2025 en NBA, mais avec la manière dont les effectifs se sont dessinés pendant l'été, on commence à avoir une idée un peu plus claire du paysage et des ambitions des uns et des autres. On a choisi aujourd'hui de désigner cinq équipes qui, de notre point de vue, finiront mieux classées que ce que la plupart des gens l'imaginent.

Les Houston Rockets

Houston a fini 11e, après un joli petit run (sans Alperen Sengun) la saison dernière, mais n'est pas encore vraiment vu comme une menace à l'Ouest. Trop de questions autour de la hiérarchie dans l'équipe, des joueurs sur lesquels réellement miser pour les prochaines années, etc... Pourtant, avec Ime Udoka à leur tête, la présence de vétérans, les progrès déjà entrevus la saison passée chez les joueurs moins expérimentés, quelque chose nous dit que les Rockets peuvent être une belle surprise. Jouer le play-in sera l'objectif principal pour la franchise et c'est globalement ce qui est attendu des Texans, mais avec l'identité de jeu et le caractère qu'a apporté Udoka sur ses premiers mois là-bas, il existe un chemin où Houston grimpe de manière significative, tout en profitant des errements d'une ou deux équipes plus référencées.

Classement attendu : entre la 8e et la 11e place

Ce qu'on les imagine faire : pourquoi pas top 6 ?

Les Memphis Grizzlies

Beaucoup pensent que les Grizzlies ont laissé passer leur fenêtre de tir, partie en fumée avec les errements de Ja Morant et les blessures. Retrouver un certain standing à l'Ouest ne sera pas simple vu la densité d'équipes fortes, mais tout n'a pas pu disparaitre du jour au lendemain dans cette franchise. Morant a une occasion de prouver qu'il peut redevenir un franchise player incontournable, Taylor Jenkins un top coach, Desmond Bane, Marcus Smart et Jaren Jackson Jr des lieutenants d'élite et Memphis une ville de basket.

Classement attendu : entre la 9e et la 12e

Ce qu'on les imagine faire : pourquoi pas top 7 ?

Le Miami Heat

La saison dernière, le Heat a été refroidi et stoppé par la blessure de Jimmy Butler, après avoir été finaliste. Pat Riley n'a pas réussi à ramener la seconde star dont il rêvait ses dernières années et c'est avec un effectif à peu près similaire qu'Erik Spoelstra va devoir composer pour tenter de faire mieux qu'une élimination au 1er tour. Spoiler : Miami n'est jamais aussi dangereux que lorsque l'équipe est sous-estimée ou qu'il n'y a plus vraiment d'attentes à son sujet. C'est un peu le cas à quelques semaines de la reprise. Sauf que normalement, les Floridiens pourront être à pleine puissance dès la reprise, avec le tandem Butler-Adebayo épaulé par Tyler Herro, Terry Rozier débarrassé de ses soucis et la possibilité de s'appuyer sur les bases qui ont permis au Heat de participer à deux Finales NBA en 5 ans. Attention, si les franchises de l'Est affrontent Miami la fleur au fusil, Butler et sa bande peuvent parfaitement jouer les trouble-fête et décrocher l'avantage du terrain...

Classement attendu : top 8

Ce qu'on les imagine faire : pourquoi pas top 4 ?

Les Atlanta Hawks

Décevants la saison dernière pour le baroud d'honneur du tandem Young-Murray, les Hawks ont entamé une forme de reconstruction, mais ne sont pas en mode tanking. Ils ont toujours un coach d'élite, un franchise player qui a déjà emmené son équipe en finale de Conférence et quelques éléments plus jeunes et avec les dents longues, comme Jalen Johnson ou le n°1 de la dernière Draft, Zaccharie Risacher. L'Est étant un petit peu moins intransigeant que l'Ouest, il suffit qu'Atlanta trouve un bon rythme de croisière rapidement, tout en profitant des difficultés d'une ou deux autres équipes et on pourrait rapidement tenir l'une des surprises de la Conférence.

Classement attendu : entre la 10e et la 12e

Ce qu'on les imagine faire : entre la 6e et la 9e