Les All-NBA Teams seront “positionless” à partir de l’an prochain

Parmi les modifications du nouveau CBA, qui devrait être officialisé sous peu, on savait qu'il y aurait un nombre de matches minimum à atteindre pour pouvoir prétendre aux trophées individuels de fin de saison. D'après Shams Charania de The Athletic, cette barre des 65 matches sera aussi valable pour les All-NBA et All-Defensive Teams. Plus intéressant encore, la notion de poste va disparaître de ces considérations.

On aura donc des meilleurs cinq de l'année qui ne seront pas soumis à l'obligation d'avoir un certain nombre de guards et de forwards. Pour certains, c'est un pas vers la modernité et le "positionless basketball" comme il est pratiqué à travers la ligue. Pour d'autres, il s'agira d'une injure aux fondamentaux du basket, qui impliquent de pouvoir mettre un cinq équilibré et aux caractéristiques variées sur le terrain.

Dans les nouveautés également, il sera possible pour les joueurs d'investir dans des franchises NBA ou WNBA. On ne sait pas encore quelles seront les modalités pour ces entrées dans le capital des équipes, mais on imagine que cela sera fait de manière à éviter le conflit d'intérêt. Pareil pour l'autorisation, désormais, de faire la promotion ou d'investir dans des entreprises de traitement du cannabis ou de paris sportifs.

