Les « Au fait, ils deviennent quoi ? » de 2024

Le “Light the Beam” de Sacramento

Qui se souvient de la belle époque de 2022-23 ? Avec leur jeu super agréable et le laser allumé au-dessus du Golden 1 Center après chacune de leurs nombreuses victoires (48, 3e bilan à l’Ouest), la Beam Team était devenue l’une des équipes les plus cools de toute la ligue, après des années à avoir été la risée de la NBA ? La suite ? Seulement deux défaites de plus que l’année précédente, mais une 9ème place à l’Ouest. Et depuis, le début de cette saison, Sacto végète à la 12e place et les rumeurs entourant De’Aaron Fox, qui a lui-même mis un coup de pression à l’orga n’ont jamais été aussi nombreuses. 2023 est tellement loin…

Kawhi Leonard

Comme chaque année depuis la retraite de Bob Cousy, il paraît que Kawhi revient bientôt.

Jean-Pierre Siutat

Obligé de se barrer de la présidence de la FFBB à cause de règles fascistes qui empêchent scandaleusement la compétence de demeurer en place plus de 23 mandats consécutifs, et ce alors qu’il a mené de main de maître le basket français à des résultats historiques ponctués par les trois médailles olympiques et à un record du nombre de licenciés, Jean-Pierre Siutat n’a pas vraiment disparu. Son héritage, son âme et sa légende survivent et survivront à travers son successeur, Jean-Pierre Hunckler. A tel point qu’on se demande si le nouveau JP ne serait pas tout simplement l’ancien JP qu’aurait changé de nom de famille, fait un peu de chirurgie esthétique (avec une inspiration Yvan Mainini ?) et mis une moumoute. Ce ne serait pas étonnant vu comment Siutat a tout bien préparé : seul candidat en lice, Hunckler a été élu à 95% des voix, alors que dans le même temps tous les membres sortant du comité directeur ont été ré-élus au premier tour. C’est qui le patron ?

Le passeport français de Joel Embiid

L’histoire est derrière nous et tant mieux que ça se soit déroulé ainsi. Si on avait chopé l’argent avec lui, on aurait entendu des gens expliquer que c’était grâce à lui. En plus on aurait pas forcément vu les Jeux de guerrier de Lessort et Yabusele, à qui il aurait piqué pas mal de temps de jeu. Et Victor aurait passé son temps en périphérie au lieu de punir à l’inté… oh wait… Bref, même si on peut toujours en vouloir au Franco-Américano-Camerounerais pour cet épisode pas très agréable, tout s’est bien fini et on devrait s’en foutre. Mais on se demande quand même vraiment ce qu’est devenu le passeport ? L’a-t-il rendu, comme le lui demandait ce désormais fameux supporter pendant les Jeux, l’a-t-il brûlé, traîne-t-il au fond d’un tiroir ?

Zion Williamson

On espérait vraiment que 2024 serait l’année de la relance pour Zion. Avec 70 matches joués lors de la saison 2023-24, on se disait que c’était bon. Enfin ! Et puis, blessure pendant le play-in, absent des playoffs, 6 pauvres matches au le début de la saison 24-25, une nouvelle blessure, un nouveau tatouage qui montre qu’il est encore bien en formeS . Même un gentil commentateur comme Mike Breen se fout de sa gueule. Espérons que son nom revienne à la surface pour des raisons basket (il s’est ré-entraîné avant un match récemment) plutôt que parce qu’une énième pornstar ne le mentionne sur les réseaux.

Michael Jordan depuis qu’il est plus proprio des Hornets

Rien de bien ouf.

Les Hornets depuis que Michael Jordan n’est plus proprio

Rien de bien ouf.

DominAyton

En 2023, après trois DD consécutifs en playoffs avec les Suns, Deandre Ayton s’auto-surnommait DominAyton. Très sûr de lui, il affirmait en septembre suivant, alors qu’il venait d’être tradé, que “DominAyton arrive à Portland”. Il a certes affiché des stats très solides en 2023-24 puis juste solides (et les “pires” de sa carrière) en ce début de saison. Mais 16,7 pts et 11,1rbds dans une équipe avec le pire bilan de la conf’ Ouest, puis 14,3 et 10,1 cette année, c’est assez loin de l’idée qu’on se fait de la domination.

La bonne étoile du Magic

Depuis la Draft de Paolo Banchero, le Magic est sur la voie du renouveau et l’une des franchises les plus rafraîchissantes de la ligue. De retour en playoffs en 2024, les Floridiens ont démarré en boulet de canon cette saison, jusqu’à ce que celle-ci se transforme en… Destination Finale. On ne sait pas quels dieux les dirigeants du Magic ont offensé - à part ceux du basket pendant quelques années - mais ils sont victimes d’une poisse gigantesque depuis quelques semaines. Tour à tour, leurs meilleurs joueurs tombent comme des mouches. Banchero et Franz Wagner pour plusieurs mois, Moritz Wagner jusqu’à la fin de la saison, sans compter les pépins rencontrés ici et là pour d’autres joueurs importants… Quelle poisse !

Killian Hayes

L'enchaînement a été rude pour lui. Coupé par les Pistons, sans club pendant des mois, écarté dès le début de la prépa pour les J.O., signé par les Nets pour être relancé, blessé au début du training camp… Killian Hayes essaye maintenant de se refaire la cerise en G-League, du côté de Long Island. On est loin du plan initial.

La défense de Michael Porter Jr

C’était sympa ce moment éphémère où on a cru que MPJ avait trouvé la clé pour passer de défenseur paresseux et handicapant à celui de défenseur honnête et suffisant pour une équipe qui joue le titre.

Matisse Thybulle

C’était sympa ce moment éphémère où on pensait que Matisse Thybulle serait tous les ans dans l’un des meilleurs cinq défensif même en jouant 20 minutes par match.

L'expansion

En WNBA on dirait qu’il y a une nouvelle franchise tous les 3 mois. En NBA, on a l’impression qu’on nous annonce l’arrivée de Seattle et Las Vegas depuis 1976, mais rien ne s’est encore totalement matérialisé. Allez Adam, on se bouge un peu ?

Le tir à deux points

On a donc maintenant des matches avec presque 50 paniers marqués. Tout va bien.

Mais aussi

Lucie Castets

La saison 5 de Stranger Things qu'on attend depuis le deuxième mandat de Mitterrand.

Le barrage républicain. LOL.

Les gens qui se sont mis aux échecs après avoir regardé Le Jeu de la Dame.

L'honneur de Drake.