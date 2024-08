Les Bleues déroulent face au Nigeria et rejoignent les quarts !

Tombeuse du Canada lundi en ouverture, la France affrontait le Nigeria, surprenant vainqueur de l’Australie au match précédent, ce jeudi pour sa deuxième rencontre de groupe (B). Au terme d’un combat de tous les instants et d’une exécution offensive à faire pâlir leurs homologues masculins, les Bleues se sont offerts une place en quart en venant à bout de Nigérianes accrocheuses de bout en bout mais limitées dans les rotations (75-54).

Les bleues s’offraient deux premiers runs (5-0, puis 6-0) pour prendre l’avantage dès le début de rencontre (11-4) face à des Nigérianes très actives. En surpression défensive, à l’image de Gabby Williams (10 pts, 4 passes et 3 steals en 1ère période), les tricolores multipliaient les interceptions pour s’offrir des munitions et alimenter la marque alors que leurs adversaires s’en remettaient à une grosse présence au rebond offensif (13 à 7 pour le Nigéria sur le match) pour rester au contact. Le duo Promise Amukamara (5 points) - Ezinne Kalu (18 points) posait de gros problèmes à la défense française, en difficulté face à la vélocité des deux arrières. Les Bleues s’appuyaient une fois de plus sur la créativité de Gabby Williams, qui servait idéalement Iliana Rupert (9 points à 100%), auteure de 5 points en moins de 2 minutes, pour s’offrir une courte avance à la fin du premier acte (24-20, 10’).

Gabby Williams au four et au moulin

Face à des Nigerianes accrocheuses, Marine Johannes (15 points et 5 passes décisives) enchainait deux tirs longue distance pour permettre aux Bleues de reprendre de l’air (30-23, 13’). Les filles de Rena Wakama restaient au contact a la faveur de nouveaux rebonds offensifs chipés aux françaises et Murjanatu Musa se régalait dans la peinture pour recoller au score (32-28, 16’). Toujours aussi agressives, les championnes d’Afrique multipliaient les interceptions, à l’image d’Elizabeth Balogun, qui concluait sur un superbe coact to coast (32-30, 17’). Aussi maladroite sur la ligne que létale à mi-distance, Gabby Williams (14 points à 7 sur 10 et 0 sur 3 aux lf, 5 rebonds, 7 passes décisives et 6 interceptions) offrait un rare panier aux tricolores pour garder 4 longueurs d’avance à 2 minutes de la mi-temps. La joueuse de l’Asvel, intenable sur cette première période, remettait le couvert en pénétration, offrant 7 points d’avance aux Bleues à la pause (38-31).

Les Bleues sortent les barbelés

C’est encore elle qui lançait les Françaises au retour des vestiaires, interceptant un nouveau ballon avant de servir Valeriane Ayayi (7 points à 50%) pour un lay up en contre-attaque. Compactes dans la raquette, les Bleues bétonnaient la défense dans la peinture pour gêner les intérieures adverses et sécuriser le rebond. Les Nigérianes mettaient près de 4 minutes pour marquer leurs premiers points de la seconde mi-temps (42-33, 23’).

Les Bleues répondaient dans la foulée par une action collective de toute beauté, initiée encore une fois par Gabby Williams et conclue à 3 points, dans le corner, par Janelle Salaün (9 points à 80%), pour créer le plus gros écart du match (45-33, 24’). Les filles de Jean-Aimé Toupane profitaient des errements défensifs nigérians pour s’offrir des tirs ouverts qu’elles peinaient à convertir en paniers. Le score ne changeait plus avant que Marine Johannes, d’un tir primé plein de culot, redonne 13 longueurs d’avances aux siennes (52-39, 28’). Les Françaises forçaient les pertes de balle adverses pour s’offrir une ultime contre-attaque conclue par Dominique Malonga et prendre le large (54-39, 30’).

Le festival de Marine Johannès

Marine Johannes, en feu depuis le parking ce jeudi (5 sur 9), s’offrait son 4eme tir longue distance du match dès l’entame du dernier acte alors que les championnes d’Afrique continuaient de se montrer dispendieuses (21 balles perdues). La coéquipière de Gabby Wiliams à l’Asvel remettait le couvert deux minutes plus tard, toujours derrière l’arc, et les Françaises prenaient 20 points d’avance, tuant tout espoir de retour des joueuses de Rena Wakama (62-42, 33’). Leïla Lacan à trois points et au terme d’une action une nouvelle fois parfaitement exécutée, mettait un terme au rapproché nigérian, répondant parfaitement à Murjanatu Musa (14 points et 9 rebonds), impériale sous les panneaux (67-45, 37’). Les médaillées de bronze à l’Euro 2023 déroulaient sur la fin de match pour s’offrir une victoire nette et prometteuse face à une nation montante du basket international (75-54, score final), limitant les Nigérianes à 23 points sur la secondé période.

Les tricolores tenteront de finir en beauté ces phases de poule, dimanche face à l’Australie, pour espérer le meilleur tirage possible en quart de finale.