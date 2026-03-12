Les Bleues lancent les qualifs en fanfare, Malonga s’offre un dunk

Les Bleues ont lancé leur Tournoi de qualification pour le Mondial 2026 avec une victoire sereine.

L’équipe de France féminine n’a pas fait dans la demi-mesure pour son entrée dans le Tournoi de qualification à la Coupe du monde. Mercredi soir, à l’Astroballe de Villeurbanne, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont largement dominé les Philippines (115-66) pour lancer leur campagne avec autorité.

Le ton a été donné très tôt. Sérieuses en défense, rapides en transition et largement supérieures dans l’impact physique, les Bleues ont rapidement pris le large. Après dix minutes, l’écart était déjà conséquent (24-9), avant de continuer à enfler dans un deuxième quart-temps tout aussi maîtrisé. À la pause, la France menait déjà 53-26 et la rencontre semblait pratiquement pliée.

Dans cette démonstration collective, Dominique Malonga s’est distinguée.

L’intérieure française a compilé 21 points et 9 rebonds en moins de 20 minutes, avec une efficacité impressionnante près du cercle. Mais c’est surtout une action qui restera dans les esprits : un dunk autoritaire en contre-attaque, rare dans le basket féminin international, qui a enflammé l’Astroballe.

Autour d’elle, la contribution a été largement partagée. Aminata Gueye a ajouté 9 points, tandis que le staff tricolore a pu faire tourner l’effectif sans que l’intensité ne baisse. Grâce à leur profondeur de banc et à un rythme élevé imposé tout au long du match, les Bleues ont continué à creuser l’écart après la pause, franchissant la barre des 100 points et s’offrant finalement un succès de 49 points.

Une entrée en matière idéale pour l’équipe de France, qui envoie déjà un signal dans ce tournoi organisé à domicile. Les Tricolores devront désormais confirmer rapidement avec un deuxième match face à la Colombie, avant un dernier rendez-vous contre la Corée du Sud dans ce TQM.