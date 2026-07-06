Les Bleus écrasent la Finlande avant le grand rendez-vous

L'équipe de France a parfaitement conclu la première phase des qualifications pour la Coupe du monde 2027. À Pau, les hommes de Frédéric Fauthoux n'ont laissé aucune chance à la Finlande (98-69) et terminent en tête de leur groupe avant d'aborder la deuxième phase dans une position idéale.

Devant un Palais des Sports acquis à leur cause, les Bleus ont très vite imposé leur rythme. Sérieux en défense, dominateurs dans les duels et efficaces en transition, ils ont rapidement créé un premier écart grâce à un départ canon. Dès le premier quart-temps, la France avait déjà pris les commandes avec une avance confortable (31-16), portée notamment par une présence physique supérieure au rebond et une défense qui a empêché les Finlandais de trouver leur adresse extérieure.

Si le tir à trois points n'a pas été une grande réussite en première période, les Français ont largement compensé par leur intensité et leur circulation de balle. Élie Okobo a donné le ton offensivement avec 14 points avant la pause, tandis que Rudy Gobert a une nouvelle fois pesé dans la peinture des deux côtés du terrain.

La Finlande, emmenée par Lauri Markkanen, a tenté de revenir au retour des vestiaires, mais cette réaction n'aura duré que quelques minutes. Les Bleus ont immédiatement remis un coup d'accélérateur pour faire exploser l'écart. À l'entame du dernier quart-temps, le suspense avait déjà disparu avec une avance de trente points (77-47).

Frédéric Fauthoux a pu s'appuyer sur un collectif particulièrement équilibré. Maxime Raynaud a signé une prestation très solide avec 16 points et 7 rebonds en seulement seize minutes, Sylvain Francisco a ajouté 14 points, tandis que Matthew Strazel a parfaitement dirigé le jeu avec 9 points et 7 passes décisives. La France a également rendu une copie très propre dans la gestion du ballon, ne concédant que cinq pertes de balle sur l'ensemble de la rencontre.

Maxime Raynaud impressionne et bouscule la hiérarchie des Bleus

Grâce à ce large succès, les Bleus bouclent cette première phase avec un bilan de cinq victoires pour une seule défaite, celle concédée en Finlande en décembre dernier. Ils abordent ainsi la deuxième phase des qualifications en tête du groupe L avec une avance précieuse sur leurs principaux concurrents. Les trois premières places seront qualificatives pour la Coupe du monde 2027.

Après une coupure estivale, l'équipe de France retrouvera les parquets à partir du 16 août. Deux rencontres de préparation contre la Serbie sont au programme avant la reprise officielle des qualifications le 27 août à l'Accor Arena face à la Slovénie, puis un déplacement en Suède trois jours plus tard.