Maxime Raynaud impressionne et bouscule la hiérarchie des Bleus

Il n'aura fallu que deux sélections à Maxime Raynaud pour envoyer un message très clair. Déjà convaincant face à la Belgique pour sa première sous le maillot de l'équipe de France, le pivot des Sacramento Kings a confirmé avec éclat face à la Finlande hier soir en signant la meilleure évaluation du match. De quoi s'installer un peu plus dans la réflexion de Frédéric Fauthoux avant les grandes échéances à venir.

Après une saison rookie qui l'a révélé en NBA, l'intérieur de 23 ans poursuit sur sa lancée. À Pau, il a terminé meilleur marqueur français, à égalité avec Élie Okobo, avec 16 points à 6 sur 8 au tir, auxquels il a ajouté 7 rebonds pour 22 d'évaluation... le tout en seulement 16 minutes de jeu. Une production impressionnante qui prolonge sa première apparition réussie quelques jours plus tôt en Belgique, où il avait déjà compilé 10 points, 4 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes.

Un été de confirmation après une brillante saison rookie

En deux rencontres internationales, Maxime Raynaud affiche donc une moyenne de 13 points et 5,5 rebonds en seulement 16 minutes par match. Une efficacité qui confirme que son excellente première saison avec les Kings n'était pas un feu de paille. Installé dans la rotation californienne après les blessures de Domantas Sabonis, il avait terminé l'exercice comme titulaire régulier avec 12,5 points et 7,5 rebonds de moyenne, au point d'être récompensé par une sélection dans la NBA All-Rookie Second Team.

Son adaptation express n'étonne finalement pas Frédéric Fauthoux. Avant même cette fenêtre internationale, le sélectionneur avait été marqué par ce qu'il avait observé à l'entraînement.

« C'est la première fois que je le côtoie. Il possède un QI basket très élevé. Il va manquer d'expérience du jeu européen, c'est une certitude, mais on voit aux entraînements qu'il sait saisir les opportunités qui lui sont offertes », expliquait-il.

Les matchs n'ont fait que renforcer cette première impression. Après la victoire en Belgique, Fauthoux soulignait déjà la maturité affichée par son nouveau pivot.

« On ne sait jamais à quoi s'attendre pour une première sélection. Des joueurs sont tétanisés et ne parviennent pas à jouer leur basket. Maxime a prouvé l'inverse. Il a trouvé des solutions offensivement qui nous ont permis de rester à flot à un moment. »

Les Bleus écrasent la Finlande avant le grand rendez-vous

Wembanyama + Raynaud + Gobert + Sarr = la meilleure raquette du monde ?

Le plus intéressant réside peut-être dans la projection à moyen terme. Si Rudy Gobert reste la référence du poste et que Victor Wembanyama, Alexandre Sarr ou encore Mathias Lessort étaient absents de cette fenêtre internationale, Raynaud démontre qu'il possède déjà le profil pour s'intégrer dans cette rotation d'intérieurs exceptionnelle.

Fauthoux ne cache d'ailleurs pas son envie de voir ce que pourrait donner une association avec la superstar des Spurs.

« Maxime comprend les choses très vite et on a tous envie de voir ce que cela donnera lorsque Victor sera avec nous », glissait récemment le sélectionneur.

L'intéressé, lui, sait que la concurrence sera féroce mais ne semble pas s'en inquiéter.

« C'est un problème de riches. C'est bien pour la France. Je n'y vois que du positif. Tu t'entraînes contre eux, tu progresses et pour la sélection ce sera les meilleurs des meilleurs. Je pense qu'on a le meilleur groupe d'intérieurs du monde tous pays confondus. »

Reste désormais à confirmer lors des prochaines échéances. Après quelques semaines de repos, les Bleus se retrouveront à la mi-août pour préparer la deuxième phase des qualifications à la Coupe du monde 2027. Deux matches amicaux face à la Serbie précéderont un rendez-vous particulièrement attendu contre la Slovénie, le 27 août à l'Accor Arena, où Victor Wembanyama pourrait faire son retour sous le maillot tricolore. Ce sera alors un premier aperçu de ce que pourrait devenir la future raquette de l'équipe de France... avec Maxime Raynaud bien décidé à y gagner une place durable.

Maxime Raynaud, la lumière dans le marasme des Kings